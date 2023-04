La frustración de Carlos Sobera con sus hjias

Carlos Sobera es uno de los presentadores con más éxito de la televisión en España, pero no todos los miembros de su familia cogen el mando para ver programas como First Dates o Supervivientes.

En una entrevista con LOC, Sobera asegura que su mujer, Patricia Santamaría, ve todos sus programas, pero no puede decir lo mismo con sus hijas, ya que no consumen televisión tradicional.

"Mis hijas no ven nada que emita la televisión. Mi hija pequeña se conoce a todos los personajes de Twitch, TikTok y YouTube, pero... pregúntale por un programa o un presentador español, ¡no tiene ni idea! No ve televisión y me frustro mucho", ha declarado el presentador al portal de El Mundo, reconociendo que se pone nervioso por el tema.

Sin embargo, a pesar de que sus hijas no dan demasiada importancia al trabajo de su padre, los amigos de su hija pequeña sí tienen claro quién es Sobera. "Me hace mucha gracia, porque ella me dijo que iba a celebrar su cumpleaños y que venían unos amigos que querían conocerme. Le dije que si sus amigos veían la televisión y ella no, me parecía pasmoso", ha confesado el presentador.

"Pero, al menos, no se avergüenza. Porque como sus amigos le digan que quieren conocerme y ella, encima, se avergüence... Voy a tener que plantearme mi carrera profesional", ha bromeado en la entrevista con LOC.