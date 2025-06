Iñaki Urdangarin publicará unas memorias "explosivas", según Pilar Eyre

Europa Press via Getty Images

Iñaki Urdangarin tiene previsto publicar un libro de memorias, según ha anunciado Pilar Eyre en Lecturas este miércoles. La periodista especialista en Casa Real las ha calificado de "explosivas" y ha revelado que están "escritas por su propia mano" desde su estancia en prisión. "Sin censuras, porque la editorial que las va a publicar no tiene ningún tipo de ligazón ni servidumbres con la Casa Real", ha añadido.

En ella se abordará desde su relación con la infanta Cristina a su trayectoria como jugador de balonmano, su recordada boda, el nacimiento de sus hijos y su posterior incursión en el mundo de los negocios.

Según la periodista también hablará de "su enorme decepción con don Juan Carlos, 'me sacrificó, me dejó caer', cuenta con desaliento" y, por supuesto, sus años en la prisión de Brieva, con sus reflexiones y pensamientos. "Una verdad con un culpable, su suegro. Y su enorme decepción con su cuñado Felipe, con el que tan buena relación tenía, y Letizia. 'No han querido saber nada más de él", relata Eyre en su artículo de Lecturas.

Según la periodista, el libro cuenta con el beneplácito de la infanta Cristina, aunque no ha intervenido en él, y lo califica como "un libro de autoayuda con consejos y pensamientos a partir de su experiencia".

Según detalla, se prevé que se publique en enero de 2026, aunque por el momento se desconoce si Urdangarin hará campaña de promoción o concederá algún tipo de entrevista en los medios.