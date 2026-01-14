Julio Iglesias se pronuncia por primera vez tras las denuncias de agresión sexual y dice que todo se va a aclarar

Julio Iglesias se pronuncia por primera vez tras las denuncias de agresión sexual. En una conversación en exclusiva con la revista ¡Hola!, el artista ha asegurado que se encuentra preparando su defensa, y que "todo se va a aclarar". "No es para él el momento de hablar, pero nos dice con total rotundidad que ese momento va a llegar muy pronto", asegura la publicación.

La revista, que ha mantenido una conversación telefónica con el artista, asegura que su voz estaba "seria, grave y consciente de que es un momento difícil". Según la publicación, Iglesias "quiere llegar al fondo de la cuestión", y que "no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido".

El cantante se encuentra en el ojo público desde principios de semana tras ser demandado por dos de sus exempleadas por delitos de agresión sexual. En su conversación con el medio de comunicación, el cantante ha querido responder a nuestra llamada para adelantarnos que la verdad llegará muy pronto e, insiste, en que todo se aclarará", concluye la publicación.

La Fiscalía tomará declaración a los testigos "protegidos"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración a las dos mujeres que han denunciado al artista. En una rueda de prensa de última hora el equipo legal de Women's Link ha anunciado que el Ministerio Público les tomará declaración y que, además, lo harán en calidad de testigos protegidos.

Asimismo, se ha revelado que hay otras mujeres que fueron trabajadoras del artista que se han puesto en contacto con ellas, si bien ha evitado mencionar si también fueron presuntamente víctimas del cantante, por lo que no ha ofrecido datos para proteger su intimidad.

Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, ha asegurado que se han tomado medidas de protección para evitar que Iglesias intente localizarlas o disuadirlas que "ostenta un poder diametralmente distinto de las denunciantes". Ellas mismas han denunciado que temen que el cantante intente "localizarlas" así como "disuadirlas" de llevar a cabo nuevas acciones en su contra. Las medidas de protección son las siguientes:

Evitar contacto entre las denunciantes y sus familiares con el entorno del cantante.

Tomar declaración a ambas mujeres con las condiciones adecuadas.

Evitar la revictimización de las trabajadoras que aún siguen empleadas por el cantante.

Pruebas documentales, fotografías, grabaciones y mensajes de texto

Este martes, las dos empleadas de Julio Iglesias denunciaron presuntos casos de acoso y agresión sexual en el año 2021. La investigación, realizada por periodistas de elDiario.es y Univisión Noticias, contrasta los testimonios de las mujeres supuestamente afectadas con entrevistas a profesionales que le atendieron sus secuelas y con documentos que acreditan su relación laboral con el compositor.

De este modo, se han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

Los hechos ocurrieron en las casas de Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

Una de las empleadas asegura también que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.