Keith Urban y Nicole Kidman llegan a un acuerdo de divorcio y renuncian a la pensión alimenticia de sus hijas 

Tras más de 19 años de relación, el pasado 30 de septiembre Nicole Kidman y Keith Urban anunciaban su divorcio, lo que ponía fin a una de las relaciones más estables y largas de Hollywood. Sin embargo, poco después de anunciar la noticia, los rumores sobre cómo sería ese acuerdo de separación, especialmente por una supuesta "cláusula de la cocaína" en relación al pasado consumo de drogas de Urban, coparon los titulares.

Algo más de tres meses después, la pareja ha anunciado que ha llegado a un acuerdo de divorcio por el que, según informa People, renunciarían a la manutención de sus hijas —Faith, de 15 años, y Sunday, de 17— y del uno al otro.

Además, estos documentos judiciales, que han sido presentados ante la corte este 6 de enero, apuntan que cada uno de ellos será también responsable de sus propios honorarios y gastos legales del proceso de divorcio y marcan unas determinadas pautas para velar por el bienestar de sus dos hijas.

La revista People deja claro que "no hay dramas" en el proceso de divorcio y que ambas partes han llegado a un proceso amistoso y acordado, a pesar de que se haya demorado cerca de cuatro meses.

En él, según la publicación, se insta a Kidman y a Urban a "comportarse entre sí y con cada niña proporcionando una relación amorosa, estable, consistente y enriquecedora a pesar de que están divorciados".

"No hablarán mal el uno del otro ni de los miembros de la familia del otro progenitor", señala el documento judicial. "Animarán a cada hijo a seguir queriendo al otro progenitor y a sentirse cómodo en ambas familias", destaca.

Asimismo, en este documento se detalla el régimen de visitas que tendrán ambas adolescentes. La casa de Nicole Kidman, la lujosa mansión de Northumberland en Nashville (EEUU), será la residencia principal de las menores, ya que estarán con su madre 306 días al año, mientras que los 59 restantes estarán con Urban. Asimismo, pasarán un fin de semana de cada dos con el cantante de country.

El importante núcleo familiar de Kidman

Urban, Kidman y sus hijas habían compartido momentos juntos hasta este verano, por lo que la noticia de su separación el pasado mes de septiembre pilló de sorpresa a muchos. De hecho, según informó entonces TMZ, se ha llegado al divorcio pese a que Kidman no quería llegar a esta situación y "ha estado luchando por salvar el matrimonio".

People recuerda además que en este proceso la hermana menor de la actriz australiana ha sido uno de los apoyos fundamentales de la actriz. "La hermana de Nicole [Antonia] ha sido un pilar fundamental y toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente", ha señalado una fuente del entorno de la intérprete.

Asimismo, Kidman ha hecho varias apariciones públicas con sus hijas, una de las más recientes y después de anunciar su divorcio, en la Semana de la Moda de París, aunque también ha mostrado en su cuenta de Instagram cómo las tres han dado la bienvenida a 2026 en Sídney.