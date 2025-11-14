Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La imagen más potente de Millie Bobby Brown en el estreno de la última temporada de 'Stranger Things': "¿Qué sonría? Sonríe tú"
La imagen más potente de Millie Bobby Brown en el estreno de la última temporada de 'Stranger Things': "¿Qué sonría? Sonríe tú"

Además de por su espectacular look, la actriz ha mostrado su rotundo carácter con los fotógrafos.

Millie Bobby Brown en la presentación de 'Stranger Things 5' este 13 de noviembre en Londres.
Millie Bobby Brown en la presentación de 'Stranger Things 5' este 13 de noviembre en Londres.Variety via Getty Images

El 27 de noviembre se estrena la quinta y última temporada de Strangers Things, la serie que batió récords en Netflix en sus primeras temporadas y que encumbró a sus jóvenes actores, además de recuperar a la icónica Winona Ryder después de años relegada a un segundo plano.

Entre ese grupo de niños —hoy ya jovencitos— protagonistas de la ficción fantástica inspirada en los 80, destacó el aura de Millie Bobby Brown, la tierna Eleven, que debutó en la serie con 12 años. Ahora tiene 21, es una estrella mundial, está casada con Jake Bongiovi, el hijo de Jon Bon Jovi, y es madre de una niña a la que adoptaron hace solo unos meses. 

En la gira de promoción de la última temporada de Strangers Things la actriz está siendo  el foco de atención en cada parada. Este jueves sucedió en el Londres, donde impresionó a todos luciendo su imagen más sofisticada con un vestido lencero de corsé y falda de gasa transparente de estilo gótico, tendencia incontestable en las alfombras rojas de la temporada.

Millie Bobby Brown posa durante la presentación de la quinta temporada de 'Stranger Things' en Londres.
  Millie Bobby Brown posa durante la presentación de la quinta temporada de 'Stranger Things' en Londres.Mike Marsland/WireImage

Pero mientras era fotografiada con su aplaudido look , Millie Bobby Brown ha protagonizado una escena con un fotógrafo en la que ha dejado claro su fuerte carácter y su seguridad ante la prensa. En un momento dado le han pedido que sonriera, porque ella posaba seria, y contrariada se ha dirigido al cámara y le ha espetado: "¿Que sonría? Sonríe tú". Acto seguido, ha ha abandonado el photocall.

Aquí puedes ver el vídeo del momento.

