La justicia respalda un cambio en la evaluación a unos alumnos en la academia militar de graduación de la princesa Leonor

Quienes optan a oficial del Ejército de Tierra tienen que pasar por la Academia General Militar y por el Centro Universitario de la Defensa (CUD) de Zaragoza, donde se compaginan los cinco años de formación necesarios.

Por esta Academia es por donde pasó la princesa Leonor durante el curso 2023/2024, siendo en julio de 2024 nombrada dama alférez cadete del Ejército de Tierra durante la entrega de reales despachos a los nuevos oficiales.

En este centro universitario, adscrito a la Universidad de Zaragoza, se produjo un cambio en la evaluación a los alumnos después de que el profesor de la asignatura de Estadística interpusiese un recurso en la Sala de lo Contencioso del TSJ contra sendas resoluciones de 7 de diciembre de 2022 del director del Centro Universitario de la Defensa, según informa El Confidencial Digital.

Tres alumnos tuvieron que ausentarse por fuerza mayor de la prueba de Instrumento de Evaluación Continua nº 1, de la asignatura de Estadística, consistente en la resolución de una serie de problemas, siendo autorizados por el general de la Academia General Militar.

A uno de ellos se le extendió un permiso especial operación quirúrgica practicada a su padre, mientras que a la otra alumna se le concedió una extensión extraordinaria de su permiso por haber requerido asistencia sanitaria de urgencia.

En un primer momento, los alumnos pidieron que se les reprogramase la prueba otro día, a lo que, según la sentencia recogida por el citado medio, la coordinadora de la asigntaura de Estadística se negó: "Los profesores de la asignatura consideramos que no procede repetir la prueba en una fecha posterior. Tampoco vemos procedente, en aras de la igualdad de condiciones, que no se les tenga en cuenta dicha prueba en el cómputo final. Y todavía menos procedente, la propuesta de algunos de los alumnos, que pedían que se les otorgase la nota del grupo aún sin haber asistido a la prueba".

Finalmente, se optó porque esta prueba no se tuviese en cuenta y sí lo hiciese la media de las pruebas anteriores del curso. Con esta medida, según el texto de la sentencia, "se venía a neutralizar los perjuicios que para los alumnos podían derivarse de esa situación, en el sentido de que no se les privaba de una prueba, asignándoles, aunque no se decía así en la contestación de los profesores, un cero, sino que, al otorgarles la media de las pruebas realizadas anteriormente, lo cual era una fórmula parecida a si se hubiese fijado que bastaría con tres pruebas en vez de las cuatro previstas para calificarles con tal materia".

"De modo tal que se respetó su derecho a no verse perjudicados por una situación sobrevenida, al tiempo que ni se les favorecía ni se les perjudicaba, ya que si por un lado perdían la oportunidad de mejorar la media que llevasen, por otro lado se les evitaba el riesgo de empeorarla", añadieron.

Los jueces concluyeron en su sentencia que la decisión adoptada por el director del Centro Universitario de la Defensa fue "la más justa y más respetuosa con el derecho de los alumnos" y no buscó privilegiarles.

Este precedente hizo que para el curso 2024/24, en el que ingresó la princesa Leonor, se modificase la norma interna del CUD recogiendo que "en aquellos casos en que una prueba de evaluación continua no pueda repetirse en circunstancias similares (trabajos o pruebas en equipo, prueba de control sin aviso previo,...), el profesor de la asignatura, si tuviese suficientes registros para poder evaluar al alumno, podrá determinar que dicha prueba no le compute en la nota final de evaluación continua".