La reina Sofía no es la única: la otra persona que acompaña a Irene de Grecia en sus momentos más difíciles

La salud de Irene de Grecia no está bien. Hace ya tiempo que sufre un deterioro cognitivo que cada vez va a peor, y para muestra, que por primera vez en mucho tiempo no viajó a Mallorca para pasar el verano. Era costumbre que a mitad de julio, la reina Sofía y su hermana se trasladaran varias semanas a Marivent. En 2025, doña Sofía solo fue a la isla para asistir a la recepción a las autoridades y personalidades de Baleares. Estuvo 48 horas en Marivent y después regresó a Madrid para cuidar a la princesa Irene.

La reina Sofía se desvive por su hermana, a la que acompaña en todo momento. También están pendientes de ella sus sobrinos griegos, aunque más desde la distancia, y sobre todo Felipe VI y las infantas Elena y Cristina. Los tres hermanos piensan en su tía casi como en una madre, y además, preocupados por doña Sofía, ayudan en todo lo que pueden para que ambas estén lo mejor posible.

La reina Sofía, la infanta Cristina, Irene de Grecia y su amiga Sonia Catris en la cena previa a la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinoyannis en Atenas en febrero de 2025. NDPG

Pero además hay otra persona que acompaña a Irene de Grecia. La hermana del último rey de los helenos tiene una amiga de toda la vida llamada Sonia Catris, viuda del empresario francés de origen griego Michel Catris, que hizo negocios con el textil en Barcelona.

Amigas dentro y fuera del trabajo

Como señala Vanitatis, durante muchos años las dos comían juntas todos los viernes. Además, trabajaron juntas porque Sonia Catris fue vicepresidenta de Mundo en Armonía, fundación creada por Irene de Grecia que cerró en 2023 debido a la avanzada edad y a los problemas de salud de la princesa.

La reina Sofía saluda a Sonia Catris en la entrega de la XXXVII edición del Premio BMW de Pintura y Concierto a beneficio de Mundo en Armonía. Casa de S.M. el Rey

Así, ya no trabajan juntas y tampoco pueden comer los viernes fuera porque Irene de Grecia ya no sale de La Zarzuela, como mucho, a los jardines y con ayuda. Atrás quedaron ya sus viajes a Grecia y a Mallorca, que realizaba incluso en silla de ruedas y muy delicada.

Sin embargo, sus problemas de salud se han agravado y ya no puede salir de casa. Es allí donde la visita Sonia Catris, que no ha olvidado a su buena amiga y que consuela también a la reina Sofía. O quizás se consuelan mutuamente ante el dolor de ver cómo se va apagando una persona a la que ambas quieren tanto.