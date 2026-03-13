LG apuesta por la durabilidad junto a Jordi Hurtado: anuncia su garantía de por vida en todos sus electrodomésticos

Hablar de Jordi Hurtado es hacerlo de un presentador que lleva décadas conduciendo Saber y Ganar y que, de forma casi mística, parece que el tiempo no pasa por él. A pocos meses para cumplir su 30º aniversario al frente del programa de TVE, ha dirigido este jueves un evento en el que LG ha confirmado que su pionera garantía de por vida se va a extender a todos sus electrodomésticos.

Para sorpresa de todos los presentes, Hurtado apareció nada más arrancar el acto para dejar claro que si de algo sabe él es de durabilidad. Tras dar la bienvenida, fue el CEO de la compañía coreana, Jaime de Jaraíz, el que anunció la extensión de la garantía de por vida a sus productos para el hogar.

Esta apuesta de LG se basa en su confianza porque sus productos "no fallan", a la par que tratar de reducir el consumo masivo, tirando una buena cantidad de productos con vida útil, con el impacto que conlleva en el medio ambiente. Esta garantía ofrece 30 años de cobertura para motores y compresores: tres de garantía legal y otros 27 años adicionales de comercial.

"Para ser más respetuosos con el planeta, lo que deberíamos buscar es un producto que dura para siempre. O que por lo menos, tengas la oportunidad de que lo puedas extender tanto y que la decisión no sea porque el producto se rompe o ya no vale. Era el movimiento natural para ser más respetuosos con el medio ambiente", ha asegurado Jaime de Jaraíz.

Jaime de Jaraíz, CEO de LG, explicando la nueva garantía de por vida de la marca. Sergio Coto / El HuffPost

Según las cifras que el CEO de LG detalló durante el evento, la tasa de fallo de sus productos es del 0,2%, por lo que toda su gama de electrodomésticos está pensada para "durar". Algo que también defendieron Enrique Andrés, especialista de productos de la marca, y Patricia Parada, Marketing Manager de Home Appliance en LG Electronics España.

Ambos detallaron la travesía durante estos últimos 30 años en LG, con algunos de sus importantes avances, como el primer frigorífico conectado a internet, en el año 2000; el Art Cool Gallery, un aire acondicionado cuadrado con un frontal personalizable, lanzado en 2006; o la primera lavadora con IA en el motor, del año 2019.

Un repaso a los 30 años de innovaciones de LG. Sergio Coto / El HuffPost

Ahora, el siguiente paso ha sido ofrecer una garantía de por vida en todos sus electrodomésticos. Ambos hicieron un repaso sobre cómo han ido innovando en todos estos productos para que sus motores y compresores se hayan simplificado. Pudiendo, desde la aplicación, registrar una incidencia en el caso de que se dé. Algo que facilita la llamada al servicio técnico de la marca, que sería el encargado de reparar ese fallo o error con la garantía.

En el caso de sus secadoras, una de sus innovaciones es que gracias a su función auto limpieza, el usuario no tiene que estar pensando en tener que limpiarla y el producto, de forma automática, sigue rindiendo como el primer día. En microondas, han logrado ofrecer una potencia acorde a lo que demandemos. Si queremos descongelar un producto, lo descongelará sin que se queme por fuera y siga congelado por dentro. En lugar de ir al 100%, si lo ajustamos al 20% de su funcionamiento, se personaliza así.

"Como antes ha dicho Jaime, somos arriesgados por decir esto, pero no tanto. Porque ya hemos podido ver que tenemos una tecnología muy sólida que lo avala y vamos a seguir diciendo durante mucho tiempo que el producto más duradero es el más sostenible. Es algo en lo que creemos firmemente", ha señalado Patricia Parada.

Con la lupa en el ahorro energético y la durabilidad

Miguel Ángel Fernández, director de marketing de LG, y Carlos Montoya, responsable de formación de la marca, charlaron con Jordi Hurtado sobre el motivo por el que centrando la lupa en la durabilidad de sus productos.

En el caso de Carlos Montoya, ha defendido que "lo más sostenible, siempre es lo más duradero". "Fabricamos productos sostenibles con componentes duraderos para que duren el máximo tiempo posible", ha detallado.

Jordi Hurtado, entrevistando a Carlos Montoya y Miguel Ángel Fernández. Sergio Coto / El HuffPost

"No podemos permitirnos seguir en esta sociedad de consumo rápido, de comprar usar y tirar, porque el planeta no es capaz de, sólo con reciclaje, absorber el impacto que estamos generando en el medio ambiente en materia de consumo energético", ha justificado.

LG extiende su garantía de por vida a toda su gama de electrodomésticos y lo hace de la mano de Jordi Hurtado, una cara visible en nuestro día a día, en televisión, que si de algo sabe es de durabilidad. Algo que él mismo ha destacado durante el evento de LG que ha conducido.