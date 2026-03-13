Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"Solo se necesitan unos segundos": Andrea Bocelli da la respuesta más elegante a Timothée Chalamet tras sus polémicas palabras sobre la ópera
"Solo se necesitan unos segundos": Andrea Bocelli da la respuesta más elegante a Timothée Chalamet tras sus polémicas palabras sobre la ópera

Las palabras del actor nominado al Oscar por 'Marty Supreme' están trayendo cola.

Timothée Chalamet y Andrea Bocelli en dos imágenes de archivo.
Timothée Chalamet y Andrea Bocelli en dos imágenes de archivo.

“No quiero trabajar en el ballet o la ópera, ni en cosas en las que tenga que estar en plan 'mantén esto vivo por mucho que ya no le importa a nadie". Estas palabras de Timothée Chalamet en una charla con Matthew McConaughey están dando la vuelta al mundo a una semana de que el actor pueda hacerse con su primer Oscar por la cinta Marty Supreme.

A pesar de que el intérprete matizase con un "con todo el respeto hacia la gente del ballet y la ópera", sus palabras no han sido bien recibidas dentro del sector e incluso hay quien vaticina que las desafortunadas declaraciones podrían hacerle perder cualquier posibilidad de ganar la estatuilla. 

Óperas y ballets de todo el mundo como el Royal Ballet de Londres, la Ópera de París, la Ópera de Viena o el Teatro Real de Madrid no dudaron en responder al actor, incluso hay quien ha lanzado descuentos llamados "Chalamet" en tono de mofa hacia las declaraciones del intérprete.

Tampoco han tardado en responderle rostros conocidos como la actriz Juliette Binoche, Karla Sofía Gascón (no sin acordarse de su polémica del año pasado) o el director de orquesta Gustavo Dudamel. Uno de los últimos en responder a la polémica ha sido el tenor italiano Andrea Bocelli, quien le ha dado una de las réplicas más elegantes al actor.

Bocelli le lanza una invitación a Chalamet

En una entrevista con la revista People, Bocelli ha declarado que lo que sucede en el caso del actor es que no conoce estos ámbitos "Creo que a menudo tendemos a mantenernos alejados de lo que no hemos experimentado realmente. Son formas de arte que han cruzado siglos y continúan hablando al corazón humano, porque responden a una necesidad profunda de belleza, verdad y emoción", señala..

Además, con respecto a que sea algo pasado de moda, Bocelli enfatiza que "no son artes del pasado, sino lenguajes vivos que aún pueden conmovernos, hacernos reflexionar y reunir a distintas generaciones". 

A pesar de las críticas recibidas, Bocelli deja una ventana abierta a la capacidad del actor de Marty Supreme para entenderlo: "Estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que entiende el poder de las emociones, algún día descubrirá que la ópera y la danza provienen de esa misma fuente".

De hecho, concluye sus palabras lanzándole una invitación a uno de sus espectáculos. "A veces solo se necesitan unos minutos para entender por qué, después de siglos, esta música sigue siendo amada en todo el mundo", recalca. "Si alguna vez siente curiosidad, estaré feliz de recibirlo como invitado en uno de mis conciertos", concluye el tenor.

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del "Stonewall español" que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix 'Adolescencia'.

 

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

