"Solo se necesitan unos segundos": Andrea Bocelli da la respuesta más elegante a Timothée Chalamet tras sus polémicas palabras sobre la ópera

“No quiero trabajar en el ballet o la ópera, ni en cosas en las que tenga que estar en plan 'mantén esto vivo por mucho que ya no le importa a nadie". Estas palabras de Timothée Chalamet en una charla con Matthew McConaughey están dando la vuelta al mundo a una semana de que el actor pueda hacerse con su primer Oscar por la cinta Marty Supreme.

A pesar de que el intérprete matizase con un "con todo el respeto hacia la gente del ballet y la ópera", sus palabras no han sido bien recibidas dentro del sector e incluso hay quien vaticina que las desafortunadas declaraciones podrían hacerle perder cualquier posibilidad de ganar la estatuilla.

Óperas y ballets de todo el mundo como el Royal Ballet de Londres, la Ópera de París, la Ópera de Viena o el Teatro Real de Madrid no dudaron en responder al actor, incluso hay quien ha lanzado descuentos llamados "Chalamet" en tono de mofa hacia las declaraciones del intérprete.

Tampoco han tardado en responderle rostros conocidos como la actriz Juliette Binoche, Karla Sofía Gascón (no sin acordarse de su polémica del año pasado) o el director de orquesta Gustavo Dudamel. Uno de los últimos en responder a la polémica ha sido el tenor italiano Andrea Bocelli, quien le ha dado una de las réplicas más elegantes al actor.

Bocelli le lanza una invitación a Chalamet

En una entrevista con la revista People, Bocelli ha declarado que lo que sucede en el caso del actor es que no conoce estos ámbitos "Creo que a menudo tendemos a mantenernos alejados de lo que no hemos experimentado realmente. Son formas de arte que han cruzado siglos y continúan hablando al corazón humano, porque responden a una necesidad profunda de belleza, verdad y emoción", señala..

Además, con respecto a que sea algo pasado de moda, Bocelli enfatiza que "no son artes del pasado, sino lenguajes vivos que aún pueden conmovernos, hacernos reflexionar y reunir a distintas generaciones".

A pesar de las críticas recibidas, Bocelli deja una ventana abierta a la capacidad del actor de Marty Supreme para entenderlo: "Estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que entiende el poder de las emociones, algún día descubrirá que la ópera y la danza provienen de esa misma fuente".

De hecho, concluye sus palabras lanzándole una invitación a uno de sus espectáculos. "A veces solo se necesitan unos minutos para entender por qué, después de siglos, esta música sigue siendo amada en todo el mundo", recalca. "Si alguna vez siente curiosidad, estaré feliz de recibirlo como invitado en uno de mis conciertos", concluye el tenor.