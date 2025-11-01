Harrison Ford no se corta en calificar a Trump con una de las frases más potentes que se le recuerda

El prestigioso actor estadounidense Harrison Ford, conocido por sus papeles en las sagas cinematográficas Indiana Jones y Star Wars, en las que encarnó al icónico Han Solo, ha dado abiertamente su opinión acerca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente a su figura y a las políticas que ha implementado y que quiere aplicar durante su mandato.

Lo ha hecho durante una entrevista en The Guardian, diario británico que fue fundado por el periodista John Edward Taylor en 1821, siendo actualmente uno de los más leídos del Reino Unido. Empieza Fuerte, afirmando que Trump "no tiene políticas, solo caprichos. Me aterra. La ignorancia, la arrogancia, las mentiras, la perfidia. Sabe que no es así, pero es un instrumento del statu quo y se está enriqueciendo a manos llenas mientras el mundo se va al garete".

"Es increíble. No conozco a ningún criminal mayor en la historia", ha pronunciado, contundente.

Ford ha criticado también las políticas anticlimáticas de Trump, que retiró a EEUU del acuerdo climático de París, además de criticar las políticas climáticas de otros países. La aversión de Trump por las turbinas eólicas, según el actor, se debió a que "simplemente no ha visto una de oro" y que su postura en la crisis climática es de alguien con "una clara expresión de ignorancia, de arrogancia y de subterfugio deliberado".

"Está perdiendo terreno"

Siguiendo la línea de la crisis climática, que de hecho Ford la vivió en primera persona a principios de año, cuando fue evacuado a causa de los enormes incendios forestales que arrasaron parte de Los Ángeles, ha afirmado que la visión de Trump en cuanto al cambio climático "está perdiendo terreno porque todo lo que dice es mentira".

"Confío en que podemos mitigarlo, que podemos ganar tiempo para cambiar comportamientos, para crear nuevas tecnologías, para concentrarnos más plenamente en la implementación de esas políticas", ha defendido.

Sin embargo, ha matizado que "debemos desarrollar la voluntad política y la sofisticación intelectual para comprender que los seres humanos somos capaces de cambiar, somos increíblemente adaptables, increíblemente ingeniosos. Si nos concentramos en un problema, podemos solucionarlo la mayoría de las veces".