Alcaraz se viste de abeja: la explicación tras la imagen que ha dado la vuelta al mundo

Carlos Alcaraz sigue de dulce... y eso se ve cada vez que salta a una pista de tenis. El murciano no es que no deje de ganar y que en 2026 siga todavía invicto, es que lo hace disfrutando, siendo feliz a la hora de golpear la pelota y arrasando a sus rivales. Todo ello, junto a una perfecta sintonía del público.

Alcaraz este jueves ha ganado al británico Cameron Norrie en cuartos de final por 6-3 y 6-4 y se ha citado en la penúltima ronda del Masters 1.000 de Indian Wells con el ruso Daniil Medvedev, que ha superado a Jack Draper. El partido reeditará las finales de los años 2023 y 2024, que ambas ganó el español.

Sin embargo y a pesar de que el murciano ha dejado puntos espectaculares, como cada vez que salta a la pista, se ha hecho viral por la imagen que ha regalado después de sellar su clasificación para semifinales.

Alcaraz ha entrado al juego de unos aficionados que había disfrazados de abeja y que le han ido acompañando durante todo el torneo en suelo estadounidense. Estos le han regalado uno de estos trajes y no ha tardado en ponérselo, saltar y sonreír mientras la grada le animaba.

En rueda de prensa, el español ha contado la razón por la que se lo puso: "Me pidieron que me lo pusiera y tuve que hacerlo por ellos. Es tremendo cómo me apoyan todos los partidos. La verdad es que ha sido gracioso".

El motivo hay que detrás

La relación de Alcaraz con las abejas en Indian Wells se remonta al 2024, cuando una invasión de abejas obligó a parar el partido de cuartos de final que estaba disputando contra el alemán Alexander Zverev.

Durante 40 minutos el juego estuvo detenido mientras centenares de ejemplares intentaban anidar en la spidercam que había en la pista. Al final, salió un apicultor sin ningún tipo de protección y consiguió aspirarlas todas para que el partido se pudiera reanudar.

La imagen de este hombre también tuvo un recorrido a nivel mundial y se convirtió en la verdadera superestrella del torneo.