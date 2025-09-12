Lamine Yamal y Nicki Nicole, la pareja de moda, presume de amor y de gustos en común: fans de 'La que se avecina'

Los rumores de una posible historia de amor entre la estrella del fútbol Lamine Yamal y la estrella de la música latina urbana Nicki Nicole surgieron días después de la gran fiesta celebrada por el futbolista por su 18º cumpleaños y a la que ella fue invitada. Pero duraron poco, pues la pareja tardó solo unos días en zanjarlos confirmando públicamente esa relación.

Desde entonces, Yamal y Nicole no esconden que están disfrutando plenamente de la primera etapa del enamoramiento: viajes, regalos, cariñosas menciones en redes sociales... Incluso el pasado miércoles, la cantante, que fue una de las invitadas estrella del desfile de Desigual en Barcelona, reconoció ante los medios que estaba "muy enamorada".

"Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente", aseguraba. Y, con timidez, también contestaba a los periodistas que sí, "que estaba muy enamorada" de Lamine Yamal y "muy feliz". Además, manifestó estar contenta en Barcelona: "Hay muchas palabras en catalán que me encantan. Sé por Rosalía, aprendí la palabra t'estimo".

Cuando le preguntaron los reporteros qué le pedía al amor, ella dijo que "disfrute, sinceridad y compañerismo". "¿Él te lo da?", continuaron, y con una sonrisa tímida y los ojos iluminados, entre risas confirmó que sí.

Y tras cumplir con su compromiso con la marca catalana sentada en el front row junto a Ester Expósito y Paris Jackson, la argentina disfrutó al día siguiente de una tranquila jornada con su pareja. Como dos jóvenes más, para relajarse recurrieron a una de las series que triunfa entre las generaciones Zeta y Alpha, aunque está a punto de cumplir 20 años.

Se trata de La que se avecina, la primera producción de los hermanos Caballero, de la que Lamine y Nicki se declaran fans en una de sus stories recientes mientras posan abrazados.