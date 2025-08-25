Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole con una romántica foto

Después de semanas de rumores, Lamine Yamal ha confirmado su relación con Nicki Nicole a través de su redes sociales. El futbolista del FC Barcelona ha publicado una imagen en stories de Instagram en la que se ve a ambos celebrando el 25º cumpleaños de la cantante argentina acompañados de globos de corazones, pétalos de rosa y una tarta.

La instantánea, de lo más romántica, acabaría por confirmar los titulares que desde el polémico cumpleaños de Yamal venía protagonizando junto a la argentina. En ella aparecen ambos muy juntos, con ella apoyando su cabeza sobre el hombro del futbolista, mientras que él la agarra de la cintura, todo ello acompañado de rosas y pétalos de rosa, así como de globos en forma de corazón.

La prensa empezó a relacionar a Yamal y Nicole el pasado 14 de julio, después de la polémica fiesta de 18º cumpleaños del futbolista del FC Barcelona, en la que algunos de los asistentes hablaron de que entre ambos había "mucho tonteo".

A raíz de ahí, algunas publicaciones en redes sociales de ambos empezaron a ubicarlos en los mismos lugares, vinculándolos juntos de viaje. Tras esto, Nicole acudió al trofeo Joan Gamper con una camiseta de Yamal, lo que alentó aún más los rumores, pero no ha sido hasta la semana pasada cuando ambos viajaron juntos a Mónaco, donde fueron cazados por los paparazzi.

Después de que se publicaran estas imágenes, los periodistas preguntaron a Mounir Nasraoui, padre del futbolista, por la relación entre ambos, dejando una respuesta que dio la vuelta al mundo. "Pero es que no sé quién es, no sé cómo es ni su imagen. No sé cómo es su cara", respondió.

"No, de verdad, si a mí me siguierais cada día, veríais que yo hago mi vida, paso de todo", ha recalcado dejando claro que no quiere meterse en la vida personal de su hijo. "No, de verdad, si a mí me siguierais cada día, veríais que yo hago mi vida, paso de todo", ha enfatizado.

Al ser preguntado por los periodistas sobre si no conocía la popular sesión de la argentina con Bizarrap, ZRP Music Sessions #13, publicada en 2019 y que acumula más de 22 millones de reproducciones en YouTube la respuesta de Nasraoui ha dado mucho qué hablar.

"No entiendo, yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. ¿Qué es Bizarrap? ¿Qué es eso?", aseguró.