Cumbre de aristócratas elegantes en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján
Sevilla se ha vestido de boda este sábado para celebrar el enlace del hijo pequeño de la duquesa de Alba,  Cayetano Martínez de Irujo, de 62 años, con Bárbara Mirján, de 29. La cita se ha convertido en cónclave de las mujeres más elegantes de la aristocracia española y en un desfile de tocados, pamelas y redecillas.

Mila Fernández
El novio y la madrina
Cayetano Martínez de Irujo y su hija Amina, que ha ejercido de madrina, entrando en la iglesia del Cristo de los Gitanos.
La elegante Sofía Palazuelo
  Fernando Fitz-James Stuart, duque de Huéscar y sobrino del novio, con su mujer Sofia Palazuelo.
Eugenia Martínez de Irujo
  La hermana pequeña de Cayetano Martínez de Irujo, vestida por Roberto Diz, con su marido, Narcís Rebollo.
Cayetana Rivera
  La sobrina del novio e hija de Eugenia Martínez de Irujo también ha elegido un diseño de Roberto Diz para asistir a la boda.
Bertín Osborne
  El cantante, amigo del novio, llegando a la boda.
Carmen Lomana
  La socialité ha acudido a la boda de la mano de su actual pareja, Antonio Gutiérrez.
Begoña Villacís
  La abogada ha acudido a la boda junto a su pareja, Juan Cañada.
Luis Martínez de Irujo
  El hijo que Cayetano tuvo con Genoveva Casanova llegando a la boda de su padre.
Susanna Griso
  La periodista, a la entrada de la iglesia, ha llamado la atención con su gran pammela.
Olivia de Borbón
  La que espera ser la duquesa de Sevilla junto a su marido y su marido Julián Porras.
Alfonso Díez
  El viudo de la duquesa de Alba llegando al a boda de Cayetano Martínez de Irujo.
Mila Fernández
Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

