Las primeras imágenes oficiales de la infanta Sofía en Lisboa: la hija de los reyes muestra cómo es su vida universitaria

Se ha hecho esperar, pero por fin se han compartido las primeras imágenes oficiales de la infanta Sofía en su vida universitaria. Una semana después de haber comenzado la llamada semana introductoria, Casa Real ha publicado una serie de fotos protagonizadas por la hija pequeña de Felipe VI en Lisboa, ciudad a la que se mudó para estudiar.

La infanta Sofía posa en tres de las siete fotos ante el Monasterio de los Jerónimos. Se trata de uno de los monumentos más bonitos, icónicos y visitados de Lisboa. Así, se ha elegido como uno de los escenarios de este sencillo posado de la hija de los reyes. Además, se le puede ver con un look informal compuesto por un top negro sin mangas, pantalones vaqueros y zapatillas blancas.

Sofía lleva más de dos semanas instalada en Lisboa, ciudad en la que completará el primer curso del grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. GTRES

Las imágenes han recordado al primer viaje oficial al extranjero en solitario de la princesa Leonor, que en julio de 2024 viajó a Lisboa por invitación del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. En esa ocasión, la princesa de Asturias visitó el Monasterio de los Jerónimos, y un año después lo ha hecho su hermana, o al menos ha paseado por esta zona del barrio de Belém.

Pero hay más. Sofía posa desde uno de los miradores de la ciudad, otra visita obligada para residentes y visitantes. Parece haber sido el mismo día por el top negro, pero añadió una colorida chaqueta porque era ya el atardecer y en Lisboa refresca por las tardes.

Sofía posa con el monasterio de los Jerónimos al fondo. GTRES

Las otras tres fotos corresponden a su vida universitaria. En una de las instantáneas aparece de espaldas paseando con sus nuevos compañeros por las calles de Lisboa. Por supuesto también viste look informal. En las otras dos está en clases con varios compañeros del Forward College de Lisboa, en cuyo campus estudia durante todo el curso.

Así, Casa Real ha tardado más de lo esperado, pero por fin hemos podido ver unas imágenes oficiales de su vida universitaria. Antes de eso habían aparecido unos vídeos de la infanta Sofía y sus nuevos compañeros en el primer día de la semana introductoria. Esas imágenes fueron publicadas en los stories de la universidad. Días después, ¡Hola! publicó unas fotos de la infanta en Lisboa.

La infanta Sofía con algunos de sus compañeros paseando por Lisboa. GTRES

La infanta Sofía ha comenzado la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la citada universidad, centro privado nacido en 2021. La particularidad es que solo tiene 15 alumnos por clase, que el plan de estudios combina teoría, práctica y desarrollo personal, y sobre todo que el segundo curso es en París y el tercero en Berlín.

Pero para que llegue eso, todavía falta. Por lo pronto la infanta Sofía vive en la residencia de estudiantes de Forward College en el barrio lisboeta de Benfica, donde ya se ha instalada y donde tiene todas las comodidades necesarias.

Aunque el curso no comienza oficialmente hasta el 22 de septiembre, la infanta Sofía ya está participando de algunas actividades junto a sus compañeros. GTRES

Asimismo, estudia en dos campus. Uno de ellos es el de Soriano, en el Bairro Alto lisboeta. El otro de ellos es el de Flores. De la residencia al campus tiene que ir en metro, pero no así entre los edificios universitarios, que se encuentran muy cerca el uno del otro. Y entre todos estos lugares va a trascurrir el primer año universitario de la infanta Sofía.