Leka de Albania, el príncipe destronado que anuncia su boda: quién es él, su relación con la familia real española, la polémica que empañó su vida y su complicada dinastía

Buenas noticias desde la corte albanesa. El pretendiente al trono del país balcánico ha anunciado su compromiso con su pareja, Blerta Celibashi, una fotógrafa de profesión de la que se enamoró tras su traumático divorcio de Elia Zaharia. Lo ha comunicado mediante un texto oficial difundido en las redes sociales en el que se dan varios detalles sobre el feliz acontecimiento.

"La casa real se complace en anunciar el compromiso de Su Alteza Real el príncipe heredero Leka II de los albaneses con la señorita Blerta Celibashi. El compromiso se celebró con gran alegría el 11 de octubre de 2025, en Ksamil, en el sur de Albania, en presencia de familiares y amigos cercanos", señaló el comunicado emitido por la corte albanesa. Para finalizar, la familia real ha añadido que “comparte su felicidad con el pueblo albanés y expresa su sincera gratitud a todos los que han transmitido sus amables deseos en esta alegre ocasión.

También se han adjuntado un par de fotos de la feliz pareja. En la primera posan sonrientes y formales, destacando el bonito vestido en crudo de la futura princesa de los albaneses. En la segunda, ya más informal, ambos muestran lo emocionados y enamorados que están de cara a unas nupcias de las que darán más detalles a su debido tiempo.

La pareja, que tiene una diferencia de edad de 16 años, había confirmado su relación en septiembre de 2024 cuando posaron juntos en una cena de gala en el Carpathia West Estate en Nueva Jersey, Estados Unidos. Poco más de un año después han dado un gran paso y celebrarán la que será la segunda boda para el príncipe.

Leka II de Albania, heredero de una polémica dinastía

¿Y quién es él? El novio es el príncipe Leka II de Albania, pretendiente al desaparecido trono de Albania. Obtuvo sus derechos sucesorios por línea paterna como único hijo del príncipe Leka y de Susan Barbara Cullen-Ward, ambos fallecidos. Leka Anwar Zog Reza Baudouin Msiziwe Zogu nació el 26 de marzo de 1982 en Johannesburgo, Sudáfrica, lugar en el que sus padres vivían exiliados. Como gesto de deferencia, el gobierno sudafricano declaró la clínica Sandton, donde nació Leka, territorio albanés por un día para que se considerase que el heredero había nacido en Albania.

Leka I de Albania y su hijo Leka II de Albania tras el final de su exilio y su establecimiento en Albania. Gamma-Rapho via Getty Images

Tras criarse en Sudáfrica se trasladó en 2006 a Reino Unido, donde como muchos otros miembros de la realeza se graduó en la Royal Military Academy Sandhurst. Posteriormente estudió en Perugia, Italia, y más adelante en Albania, país en el que pudo instalarse, convirtiéndose en residente en Tirana. Leka, único heredero de la dinastía Zogu, cursó Relaciones Internacionales y trabajó para el ministerio del Interior y de Exteriores de Albania.

Aunque Albania es una república y no reconoce los títulos reales, Leka II está bien considerado en un país y goza de un estatus especial. Sin embargo, el príncipe no tiene intención de promover referéndum alguno y se dedica a su labor como jefe de la casa real, pero sin pretensiones. No se puede decir lo mismo de su polémico padre, segundo monarca de la casa de Zogu, protagonista de una turbia historia marcada por su obsesión por ser rey.

Leka I de Albania con una de las pistolas que tenía en su casa de Pozuelo de Alarcón, Madrid, en 1967. Getty Images

El primero de la joven saga fue su abuelo, Ahmet Muhtar Zogolli, uno de los que contribuyeron a la independencia de Albania del Imperio Otomano en 1912. En 1925 fue elegido presidente y tres años después, en 1928, presionó a la Asamblea Nacional para que la república se convirtiera en una monarquía. Lo consiguió, y el 1 de septiembre de 1928 fue proclamado como Zog I de Albania. El 27 de abril de 1938 se casó con Géraldine Apponyi, un matrimonio que le hizo emparentar con la realeza.

Porque aunque en principio se pueda pensar en la falta de 'pedigrí real', por decirlo de alguna manera, de la dinastía, Zog I supo darse 'legitimidad' en los círculos de la realeza con la entrada en la familia de la Reina Geraldine, una condesa húngara descendiente de Juan Jorge II de Anhalt-Dassau, antepasado a su vez de todos los soberanos europeos reinantes, de los diez. Sí, también de Felipe VI, con el que tiene un vínculo familiar lejano.

La reina Sofía e Irene de Grecia en la boda de Leka II de Albania y Elia Zaharia en octubre de 2016 en Tirana. Getty Images

No consta que el rey de España haya tenido relación con la familia real albanesa, pero los Zogu son amigos de los reyes Juan Carlos y Sofía, algo de lo que Leka II está orgulloso. Cuando se casó con Elia Zaharia el 8 de octubre de 2016 en el Palacio Real de Tirana lo hizo con una serie de royals que quisieron acompañar a la entonces pareja. Entre ellos estuvieron la reina Sofía e Irene de Grecia, fiel reflejo de su cariño por el pretendiente. Porque su relación viene de atrás, y no precisamente por estar lejanamente emparentados, sino porque el padre y la abuela de Leka fueron acogidos en España durante su exilio bajo la protección del dictador Francisco Franco.

Los Zogu fueron felices en España, aunque su estancia en el país, donde hicieron amistad con Juan Carlos y Sofía, no acabó bien. El motivo fue que debido a la obsesión de Leka I por restaurar la monarquía en Albania había convertido su casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en un arsenal de armas y explosivos, sumando además un pequeño ejército de fieles. Al saberse, el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, ordenó su expulsión del país por contrabando de armas y se le envió a Liberia en un avión. Aquí le ayudó el rey Juan Carlos, que había intercedido por su amigo para que el exilio fuera lo peor que le pudiera pasar. Los Zogu siempre estuvieron agradecidos por la ayuda de Juan Carlos de Borbón.

Leka I de Albania, padre de Leka II, en Madrid en 1976 durante su exilio en España. Getty Images

La familia real albanesa se instaló en Sudáfrica, donde en 1982 nació Leka II, un país que acabaría expulsando a Leka I por cometer los mismos errores que en España. Su único deseo seguía siendo reinar y para tratar de conseguirlo no dudó en recurrir a la violencia. En 1997 viajó a Albania y logró que se celebrara un referéndum sobre monarquía o república con la esperanza de recuperar el trono perdido por su padre en 1939 cuando Albania fue invadida por Mussolini y la familia real partió al exilio.

Tras la II Guerra Mundial se estableció un régimen comunista que tampoco quiso al rey de vuelta. Tras la caída del comunismo, tampoco desearon un regreso de la monarquía. El resultado del referéndum de 1997 dio la victoria a los republicanos, algo que Leka I no aceptó y que le llevó a tratar de tomar la capital junto a partidarios de la causa armados. Su intento de volver al poder mediante la violencia fracasó y logró huir a Sudáfrica. Dos años después, la policía del país austral registró su casa. Al encontrar armas y explosivos fue detenido.

La reina Sofía felicitando a Leka de Albania y Elia Zaharia en su boda en octubre de 2016 en Tirana. Getty Images

Las cosas se pusieron feas para él, pero Albania le perdonó el delito de sedición y le permitió instalarse en el país en 2002 con su mujer, su hijo y su madre, la reina Geraldine, que murió ese mismo año en suelo albanés. Dos años después moriría su esposa a causa de un cáncer de pulmón. En 2011 falleció Leka I tras sufrir un infarto. Leka II quedó huérfano con 29 años, pero no estaba solo. En 2008 había conocido a una actriz y cantante albanesa llamada Elia Zaharia, con la que se casó en octubre de 2016 en el Palacio Real de Tirana por todo lo alto. En su luna de miel pasaron por Mallorca y Madrid en recuerdo a los años que sus padres pasaron en España.

Un divorcio y agresiones grabadas en vídeo

El 22 de octubre de 2020 nació su hija, la princesa Geraldine, que suponía la continuidad dinástica. Todo parecía felicidad hasta que en enero de 2024, Leka y Elia anunciaron su divorcio. Acabaron mal, muy mal. En marzo de ese año se filtró un vídeo grabado por el príncipe en el que se veía y se oía como Elia agredía física y verbal a su exmarido mientras el padre de ella le amenazaba. Leka II denunció a ambos y presentó el vídeo como prueba ante la policía.

A las pocas horas el vídeo estaba ya en los medios. Elia Zaharia se defendió señalando que le había agredido en defensa propia: "Era agresivo y se volvió violento. Me agarró las manos, me empujó y trató de golpearme. Actué en defensa propia".

Finalmente se estableció una orden de alejamiento para ambos. Ninguno podía acercarse al otro. Se divorciaron el 25 de abril de 2024, tratando de dejar atrás un escándalo que les marcó y que por nada del mundo querían que dañara a su hija Geraldine. El tiempo ha pasado y Leka II de Albania volverá a tener una princesa a su lado. Esperemos que esta vez el cuento acabe bien.