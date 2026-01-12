Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de Noruega: otro interrogatorio, registro policial y más posibles acusaciones antes del juicio contra él por 32 presuntos delitos

Como expresó la reina Sonia para NRK en un documental sobre el año de la familia real noruega que incluye declaraciones de sus miembros, no se puede decir que esperen con ilusión el juicio a Marius Borg Høiby, que comienza el 3 de febrero de 2026 y se desarrollará en el Tribunal del Distrito de Oslo.

Pero el juicio va a llegar y el hijo de Mette-Marit de Noruega está acusado de 32 delitos, de los que cuatro son violaciones. Por todo ello podría ser condenado a entre 10 y 16 años de prisión si resulta culpable.

Mette-Marit de Noruega y su hijo Marius Borg Høiby en Trondheim. Julian Parker

Antes del juicio se podría pensar que no iban a surgir más informaciones sobre Marius, pero las cosas no han estado precisamente tranquilas para el primogénito de la princesa heredera. Como publica Aftenposten, antes de Navidad fue interrogado de nuevo y la policía registró su apartamento en Oslo.

El motivo es que el cuerpo policial noruego ha estado investigando más incidentes y se le habrían imputado varios delitos más, uno de ellos grave.

Marius Borg Høiby en el 18 cumpleaños de su hermana Ingrid Alexandra de Noruega Haakon Mosvold Larsen / Imago / ContactoPhoto

Se interrogó tanto a Høiby como a la presunta víctima y se solicitó una orden de registro para acceder a la vivienda del hijastro del príncipe heredero con la finalidad de obtener más pruebas contra él.

El juzgado aceptó y justo antes de Navidad se registró la casa en la que vive, situada en Froger, Oslo. No se ha conocido qué se está investigando y de qué se acusa a Marius Borg Høiby.

La reacción de los implicados

La abogada de Marius, Ellen Holager Andenæs, no ha querido ofrecer comentarios, mientras que el responsable de prensa de la policía de Oslo, Unni Grøndal, tampoco ha dado explicaciones. En esa misma línea se mantiene la defensa de la víctima, que prefiere no decir nada por el momento.

Marius Borg, en una imagen de archivo. GTRES

Por su parte, el fiscal Sturla Henriksbø expresó que no desea "comentar sobre casos que la policía esté investigando. La pertinencia de emitir una acusación adicional dependerá del resultado de la investigación una vez concluida".

Pese a que el juicio ya tenga fecha y haya 32 cargos contra él, no habría problema para incluir más posibles delitos. Si la fiscalía los encuentra, se incluiría una acusación adicional y Marius tendría que responder también de estos cargos.

Los delitos de los que se acusa a Marius Borg Høiby

Marius Borg Høiby fue detenido por primera vez el 4 de agosto de 2024 por maltrato físico y amenazas a su entonces pareja en el apartamento de ella en Frogner, Oslo. Fue detenido una segunda vez en septiembre de ese año y una tercera en noviembre.

Marius Borg Hoiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Suecia. Mark Cuthbert

En junio de 2025 fue acusado de 32 delitos, a los que pueden sumarse más después de esta investigación. Estos son los delitos de los que se acusa al hijo de Mette-Marit: