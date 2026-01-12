Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de Noruega: otro interrogatorio, registro policial y más posibles acusaciones antes del juicio contra él por 32 presuntos delitos
Las cosas se siguen poniendo feas para el hijo de la princesa heredera, que pese a tener fecha de juicio, sigue bajo investigación policial.

Marius Borg Høiby en The BRITs Official Aftershow Party
Marius Borg Høiby en The BRITs Official Aftershow Party.Ian Gavan

Como expresó la reina Sonia para NRK en un documental sobre el año de la familia real noruega que incluye declaraciones de sus miembros, no se puede decir que esperen con ilusión el juicio a Marius Borg Høiby, que comienza el 3 de febrero de 2026 y se desarrollará en el Tribunal del Distrito de Oslo.

Pero el juicio va a llegar y el hijo de Mette-Marit de Noruega está acusado de 32 delitos, de los que cuatro son violaciones. Por todo ello podría ser condenado a entre 10 y 16 años de prisión si resulta culpable.

Mette-Marit de Noruega y su hijo Marius Borg Høiby en Trondheim en 2016 en las celebraciones del 25 aniversario de reinado de Harald de Noruega
  Mette-Marit de Noruega y su hijo Marius Borg Høiby en Trondheim.Julian Parker

Antes del juicio se podría pensar que no iban a surgir más informaciones sobre Marius, pero las cosas no han estado precisamente tranquilas para el primogénito de la princesa heredera. Como publica Aftenposten, antes de Navidad fue interrogado de nuevo y la policía registró su apartamento en Oslo.

El motivo es que el cuerpo policial noruego ha estado investigando más incidentes y se le habrían imputado varios delitos más, uno de ellos grave.

  Marius Borg Høiby en el 18 cumpleaños de su hermana Ingrid Alexandra de Noruega Haakon Mosvold Larsen / Imago / ContactoPhoto

Se interrogó tanto a Høiby como a la presunta víctima y se solicitó una orden de registro para acceder a la vivienda del hijastro del príncipe heredero con la finalidad de obtener más pruebas contra él.

El juzgado aceptó y justo antes de Navidad se registró la casa en la que vive, situada en Froger, Oslo. No se ha conocido qué se está investigando y de qué se acusa a Marius Borg Høiby.

La reacción de los implicados

La abogada de Marius, Ellen Holager Andenæs, no ha querido ofrecer comentarios, mientras que el responsable de prensa de la policía de Oslo, Unni Grøndal, tampoco ha dado explicaciones. En esa misma línea se mantiene la defensa de la víctima, que prefiere no decir nada por el momento.

Marius Borg, en una imagen de archivo.
  Marius Borg, en una imagen de archivo.GTRES

Por su parte, el fiscal Sturla Henriksbø expresó que no desea "comentar sobre casos que la policía esté investigando. La pertinencia de emitir una acusación adicional dependerá del resultado de la investigación una vez concluida".

Pese a que el juicio ya tenga fecha y haya 32 cargos contra él, no habría problema para incluir más posibles delitos. Si la fiscalía los encuentra, se incluiría una acusación adicional y Marius tendría que responder también de estos cargos.

Los delitos de los que se acusa a Marius Borg Høiby

Marius Borg Høiby fue detenido por primera vez el 4 de agosto de 2024 por maltrato físico y amenazas a su entonces pareja en el apartamento de ella en Frogner, Oslo. Fue detenido una segunda vez en septiembre de ese año y una tercera en noviembre. 

Marius Borg Hoiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Suecia.
  Marius Borg Hoiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Suecia.Mark Cuthbert

En junio de 2025 fue acusado de 32 delitos, a los que pueden sumarse más después de esta investigación. Estos son los delitos de los que se acusa al hijo de Mette-Marit:

  • Un caso de abuso.
  • Cuatro casos de violación.
  • Un caso de lesiones corporales graves.
  • Un caso de daño corporal.
  • Un caso de amenazas.
  • Cinco delitos de comportamiento imprudente.
  • Dos casos de daños.
  • Seis casos de conducta sexualmente ofensiva.
  • Cuatro violaciones de la orden de alejamiento.
  • Un caso de obstrucción a la Justicia.
  • Un caso de violación de la obligación de identificación.
  • Un delito por conducción temeraria.
  • Dos cargos por exceso de velocidad.
  • Dos cargos por conducir sin licencia válida.
Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 