El alivio de Haakon y Mette-Marit de Noruega con la noticia recibida en pleno escándalo de Marius Borg Høiby

La casa real noruega atraviesa una profunda crisis por culpa de alguien que no forma parte de la institución. Se trata de Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega. Al ser hijastro, y no hijo, del príncipe heredero Haakon nunca ha tenido título, ni ha representado a la corona noruega, pero sí ha sido criado con un vástago más y ha gozado de enormes privilegios.

El hijo de la princesa heredera fue detenido en agosto de 2024 por haber agredido física y psicológicamente a su entonces pareja. Aquello fue el principio del fin de Marius, que un año después de su primer paso por la cárcel fue formalmente acusado de 32 delitos, entre ellos cuatro violaciones.

Marius Borg Hoiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega. Mark Cuthbert

Como explicó el fiscal general Sturla Henriksb: "Son actos muy graves que pueden dejar huellas y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta 10 años". De este modo, el hijastro del futuro rey de Noruega se enfrenta a un máximo de una década en la cárcel.

Antes de que sea declarado culpable o inocente debe celebrarse el juicio, que va a tener lugar entre el 3 de febrero y el 13 de marzo de 2026. Durante el proceso pasarán por el estrado una serie de testigos. Podría esperar que entre ellos estuvieran Haakon y Mette-Marit de Noruega, pero no. El fiscal general noruego ha confirmado que no va a ser así. Un documento de la fiscalía citado por la agencias de noticias noruega NTB ha señalado que se va a llamar a declarar a 53 testigos, pero entre ellos no están ni la madre, ni el padrastro del acusado.

Foto oficial de Haakon y Mette-Marit de Noruega, Jørgen Gomnæs | Casa Real Noruega | Getty Images)

Para ellos es sin duda un alivio no tener que sentarse en el juicio para testificar, lo que además sin duda contribuiría a erosionar todavía más la imagen de la monarquía noruega, que vive sus momentos más bajos por este gravísimo escándalo judicial. Además de pasar factura a nivel imagen, también la familia real lo nota a nivel anímico. Aunque su sufrimiento no se pueda comparar con el de las presuntas víctimas de Marius Borg Høiby, la pareja heredera lo está pasando mal, y en particular la princesa Mette-Marit, muy desanimada por todo lo que ocurre con su hijo mayor.

Las palabras de Haakon de Noruega sobre el caso

Mientras tanto, todos hacen como si nada en sus apariciones oficiales salvo las declaraciones que de vez en cuando ofrece el príncipe Haakon, como cuando su hijastro fue formalmente acusado: "Todas las personas involucradas en este caso piensan probablemente que es desafiante y difícil. Ahora se ha aclarado cuál es la acusación y esto debe seguir en los tribunales, que decidirán cómo termina". Haakon de Noruega añadió que ellos, los miembros de la casa real, siguen con su trabajo como siempre, y que en referencia al asunto judicial en sí ha expresado que "hay otros que están en mejor posición para hablar de ello".