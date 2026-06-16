Muere Ece Irtem un día después de su 35 cumpleaños: el repentino adiós a la actriz turca de 'El hombre equivocado' y 'Pecado Original'

Llegan muy malas noticias desde Turquía. Cualquiera que fuera fan de las telenovelas procedentes de este país tendría en el radar a Ece Irtem, actriz que apareció en una serie de títulos que llegaron a España como El hombre equivocado y Pecado original.

Desgraciadamente, el periódico turco Ensonhaber anunció el fallecimiento de la actriz, que solo tenía 35 años, una edad que acababa de cumplir cuando le sobrevino la muerte.

Tal y como ha confirmado la familia, el motivo del deceso fue un ataque al corazón contra el que nada se pudo hacer y que ha sorprendido a todo el mundo debido a que no constaba que sufriera patología cardíaca alguna.

Todo sucedió cuando la intérprete se encontraba en casa con su madre. Como ha expresado su abogado, Uğur Gökkoyun, la actriz falleció a las 12:00 horas de este 15 de junio de 2026.

"Los primeros indicios apuntan a que murió de un infarto. La investigación continúa. El resultado definitivo se aclarará con el informe de la autopsia. Se proporcionará más información al público una vez que se publique dicho informe. Ofrezco mis condolencias a su familia y a todos sus seres queridos”.

Can Yaman se ha despedido de ella

Ece Irtem, nacida el 14 de junio de 1995 y fallecida el 15 de junio de 2026, era una cara conocida tanto en su país como fuera de sus fronteras. Participó en telenovelas como El hombre equivocado, Pecado original y Me robó mi vida.

En la primera de ellas, que fue emitida en España en Nova, trabajó junto a Can Yaman, que al conocer el fallecimiento de su compañera publicó en sus stories de Instagram una foto con la actriz con un corazón roto.