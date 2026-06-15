Hay a quien le chirría (y no poco) lo que se ve en esta imagen de TVE durante el España-Cabo Verde

España ha debutado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este lunes a las 18:00 hora española contra Cabo Verde en un partido que está siendo más complicado de lo esperado para el combinado nacional.

Pasada la hora de juego, el equipo de Luis de la Fuente sigue sin encontrar la forma de perforar la portería caboverdiana y eso que, sobre todo Ferrán Torres, ha tenido numerosas ocasiones para hacerlo.

Más allá de los futbolístico, en redes sociales se está hablando de todo lo que ocurre durante el partido y hay varias cosas que han llamado especialmente la atención de los usuarios de X.

Lo primero son algunos de los comentarios de Juan Carlos Rivero, que ha dejado algún que otro momento hilarante durante la retransmisión —pocas si se tiene en cuenta que lleva en directo desde primera hora de la tarde—.

Lo segundo son las sudaderas con las que ha aparecido España al inicio del partido en el momento en el que suenan los himnos nacionales ya que, por lo que sea, parece que no ha gustado mucho ni dentro ni fuera del país.

Y, como para gustos los colores, hay una queja inesperada que sólo podrán apreciar los expertos en televisión: la colocación de la mosca de TVE en la esquina inferior derecha de la pantalla en lugar de ponerla arriba, como suele ser costumbre.

"Me da un poco de TOC que la mosca de La 1 esté en la esquina inferior derecha. La confundo con un jugador... ¡En partidos y eventos en directo siempre iba arriba!", ha dicho la persona que se ha percatado.

Otro usuario ha hecho un añadido con un detalle no menor y no poco molesto: "Demos gracias que no hay hashtags ni promos de "DESPUÉS DE LA REVUELTA". Bastante limpia está la pantalla...".