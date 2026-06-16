Miguel López, el científico español de Harvard que ha bautizado una proteína en honor a Rosalía: "Aunque la célula quiera defenderse, pierde la batalla"

El fenómeno fan de Rosalía no tiene límites, supera cualquier frontera e incluso llega a cualquier ámbito, hasta a la biología molecular. El científico español y fan de Rosalía, Miguel López Rivera, investigador vinculado a la Universidad de Harvard, ha descubierto una proteína y le ha bautizado en honor a la cantante.

Esta molécula podría ayudar a entender mejor cómo los virus logran burlar los sistemas inmunitarios más antiguos de la naturaleza. Se llama RyDEP, una abreviatura inspirada en "RosyDespechá", un guiño al éxito Despechá que convirtió a Rosalía en uno de los fenómenos musicales de 2022.

"Es una proteína viral que funciona como unas tijeras moleculares", explica López Rivera. Su misión es localizar, cortar y destruir las moléculas de alarma que utilizan las bacterias para avisar de una infección. El resultado es que aunque la bacteria detecte al invasor, termina quedándose sin capacidad para responder. "Aunque la célula quiera defenderse, pierde la batalla porque el virus elimina la señal que activa el sistema inmunitario", resume el investigador.

Rosalía en los BRIT Awards 2026 Karwai Tang

Un arma secreta de los virus

Las bacterias cuentan con mecanismos de defensa sorprendentemente sofisticados frente a los virus que las atacan. Uno de ellos es el sistema Thoeris, una especie de sistema inmunitario primitivo que genera moléculas de alarma cuando detecta una infección.

Hasta ahora, los científicos sabían que algunos virus podían bloquear estas señales. Lo que no se conocía era la existencia de una proteína capaz de destruirlas por completo. Según el estudio, publicado en la revista bioRxiv, RyDEP es la primera integrante conocida de una familia de enzimas que corta las moléculas de alarma conocidas como 2′cADPR y 3′cADPR, anulando así la respuesta defensiva de la bacteria. En otras palabras, el virus no se limita a esquivar las alarmas, sino que las apaga.

De Rosalía a Harvard

Durante un concierto celebrado en el TD Garden, Rosalía detectó entre el público una pancarta sostenida por el propio López Rivera. En ella explicaba que había bautizado una molécula con su nombre. La cantante interrumpió el espectáculo para dirigirse al científico ante todos los asistentes. "Él es el científico que le puso mi nombre a una molécula", dijo desde el escenario antes de reaccionar entre risas: "¡Por el amor de las moléculas!".

Rosalía, en una de sus apariciones en Sevilla Getty Images

Después de conocer la historia, Rosalía dedicó al investigador la interpretación de Sauvignon Blanc, uno de los temas de su último trabajo. "Me hizo muchísima ilusión", contó posteriormente López Rivera en un vídeo publicado en TikTok. "Tenía un cartel donde explicaba que había nombrado una proteína en su honor. Esta proteína tiene forma de castañuelas y pensé que estaría bien hacerle un guiño a mi cantante favorita".

Una descubrimiento para la ciencia

Además de la anécdota musical, el descubrimiento también ha llamado la atención de la comunidad científica por otro motivo. Los autores del estudio observaron que RyDEP guarda similitudes estructurales con una región de una proteína presente en animales, incluidos los humanos, conocida como receptor de rianodina (RyR).

Esta coincidencia podría revelar conexiones evolutivas entre los sistemas inmunitarios bacterianos, los virus y algunas proteínas fundamentales para organismos complejos. "Los sistemas inmunitarios de las bacterias suelen ser versiones primitivas de mecanismos que más tarde aparecen en organismos más avanzados", explican los investigadores.