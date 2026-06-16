Intento de atentado con drones en la Casa Blanca: el FBI detiene a cinco terroristas que querían atacar en el evento de la UFC

Uno de los instantes del evento de la UFC en la Casa Blanca que estuvo a punto de ser atacado por drones con explosivos

El FBI ha detenido por el momento a cinco personas e investiga una trama en la que estaría involucrada más de una veintena de sospechosos de pretender atentar contra el evento de la UFC que se celebró en los jardines de la Casa Blanca el pasado domingo, en el que el hispanogeorgiano Ilia Topuria perdió su título. El director del FBI ha confirmado las detenciones en redes sociales.

Según la información avanzada por Fox News, hasta este lunes había cinco personas detenidas y hay un total de 23 sospechosos como integrantes de esta supuesta organización terrorista. La UFC llevó a catorce luchadores a pelear en un ring en los jardines de la Casa Blanca en un evento especial por el 250 aniversario de Estados Unidos. Al evento acudieron más de 4.000 personas y el propio presidente Donald Trump. Los terroristas pretendían emplear drones bombas y rifles de francotirador.

El plan era usar esos drones cargados de explosivos para atacar edificios cercanos a la Casa Blanca. Así, un equipo de francotiradores abriría fuego contra la masa de gente que estaría siendo evacuada. De nuevo, según los investigadores del FBI que cita Fox News, se lanzaría una segunda oleada de ataques ya directamente sobre la residencia del presidente de EEUU.

En la investigación han participado hasta doce oficinas locales del FBI a lo largo de todo el país. El director de la agencia, Kash Patel, ha asegurado que "gracias a la rápida actuación del FBI y del Departamento de Justicia hay varias personas detenidas y se ha frustrado en seco los ataques presuntamente planeados". Lo ha hecho a través de su cuenta de X, en la que advierte que la agencia "tomó conocimiento de una amenaza potencial el pasado 10 de junio".

"Estamos preparados para detectar, responder y llevar ante la justicia a quienes amenazan la vida de ciudadanos estadounidenses, especialmente durante grandes concentraciones como la histórica pelea UFC 250", incidió el director del FBI de nuevo en un comunicado al que ha tenido acceso Fox News.

Qué se sabe por el momento

La primera detención se practicó en Cincinnati. El FBI comenzó a investigar una posible trama terrorista que pretendería atacar contra el corazón de EEUU el pasado miércoles 10 de junio. Después se tuvo acceso a chats en la aplicación de mensajería Signal en el que los sospechosos discutían sus planes. Algunos de los presuntos implicados pretendían viajar a Virginia, uno de los estados de EEUU, el viernes 12 y el sábado 13 para preparar el ataque. Iban a hacerlo a la ciudad de Fredericksburg, a menos de dos horas en coche de Washington DC.

De momento todo lo que ha trascendido es únicamente versión institucional del FBI. De esa misma fuente, que reproduce la Fox, se deduce el supuesto móvil de los presuntos terroristas: uno de los sospechosos habría declarado a uno de los agentes del FBI que preparaban un ataque contra las "élites capitalistas" y contra los "multimillonarios".

De este modo, el FBI habría desarticulado un ataque histórico contra el UFC Freedom 250. La UFC organizó estos combates en los jardines de la Casa Blanca para conmemorar los 250 años de EEUU. En este evento de la UFC se contó con la presencia del presidente Donald Trump, además de unos 4.300 asistentes (entre ellos, 1.200 militares en activo). Fue además la cita en la que el hispanogeorgiano Ilia Topuria perdió el título en su sorpresiva derrota contra Justin Gaethje.