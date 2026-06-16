El juez que investiga a Elisa Mouliaá por calumnias a Íñigo Errejón ordena su detención tras no presentarse a declarar

El juez que investiga a la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón ha ordenado que sea detenida y puesta a disposición judicial tras no comparecer el lunes por tercera vez, estando ya advertida de que podría ser arrestada.

En un auto dictado este martes, el juez Arturo Zamarriego recuerda que ha citado en tres ocasiones a la actriz, quien ha demostrado "una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia, por lo que procede acordar su detención" y puesta a disposición del juzgado para ser oída en declaración.

La detención solamente se produciría con el objetivo de que acuda a declarar. El mismo juez ha explicado en el auto que, "una vez realizado lo anterior, póngase en libertad a la investigada si de ella no estuviere privada por otra causa o motivo legal".

Desde este lunes, Mouliaá ha explicado en sus redes sociales que se encuentra "trabajando en el Mar Rojo" y que ha "acreditado documentalmente" que podría estar "en zonas sin cobertura y con comunicaciones muy limitadas". No obstante, según ella misma ha dicho, estaba preparada para comparecer por videollamada.

"Podrán construir la opinión con su dinero pero no mi hostia de honestidad en toda su boca. Estaba en videollamada preparada así que que ordende detener ASPM. Por otra parte, a ver si esta semana la Audiencia abre ya el maldito juicio oral que ordenó ya dos veces Carretero por las pruebas y que este señor [Errejón] recurrió", ha publicado.

La citación a declarar se produce después de que Íñigo Errejón, al que la actriz demandó por agresión sexual, presentara una querella contra Mouliaá por calumnias tras decir ella que el expolítico había extorsionado a dos testigos.