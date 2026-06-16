La Mesa del Congreso no admitirá las enmiendas de PP y Junts para pedir a Sánchez el adelanto electoral

La Mesa del Congreso no va admitir las enmiendas presentadas por el PP y Junts para que la Cámara inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un adelanto electoral ya que la prerrogativa para la convocatoria de comicios corresponde en exclusiva al jefe del Ejecutivo, según han informado a EFE fuentes parlamentarias.

La enmienda presentada por Junts insta a Sánchez a "proponer la disolución de la Cortes Generales y convocar elecciones, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica" de la iniciativa.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ya había avanzado su oposición a que se vote este jueves en sesión plenaria esta exigencia de Junts y el PP, pues considera que es una muestra de "cobardía política" e instaba a Feijóo a presentar una moción de censura.