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El FBI detiene a varias personas que pretendían atentar con drones explosivos en el evento de la UFC en la Casa Blanca
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El FBI detiene a varias personas que pretendían atentar con drones explosivos en el evento de la UFC en la Casa Blanca

La agencia asegura haber desarticulado una trama de una veintena de personas y ya hay detenidos: querían atacar el evento en el que Topuria perdió el título.

Alberto R. Aguiar
Alberto R. Aguiar
Imagen de La Garra, el enorme 'ring' que ha construido Donald Trump en la Casa Blanca.
Imagen de La Garra, el enorme 'ring' que ha construido Donald Trump en la Casa Blanca.EFE

El FBI ha detenido a cinco personas e investiga una trama en la que estaría involucrados más de una veintena de sospechosos. La agencia federal estadounidense asegura que los detenidos pretendía atentar contra el evento de la UFC que se celebró este domingo en los jardines de la Casa Blanca en conmemoración por el 250 aniversario de EEUU.

Es la cadena Fox la que por el momento avanza la información: los acusados pretendían atacar el evento de la UFC mediante drones con explosivos, que estallarían en edificios cercanos a los jardines. De este modo la presunta trama terrorista pretendía disparar con rifles de francotirador contra la masa de gente que pasaría a ser evacuada del recinto.

Este evento de la UFC contó con la presencia del presidente de EEUU, Donald Trump. Fue además la cita en la que Ilia Topuria perdió el título en su sorpresiva derrota contra Justin Gaethje.

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Alberto R. Aguiar
Alberto R. Aguiar
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Redactor SEO editorial en El HuffPost. Periodista curtido en redacciones de Málaga, Ceuta y Madrid. Graduado en Periodismo en la UMA, con máster en la Complutense de Madrid. Aprendí de economía en Bolsamanía, fui jefe de Política en Business Insider y coordinador de Actualidad en Difoosion y La Razón. Gané un premio por escribir sobre ciberseguridad. También he colaborado con Artículo14, Público, El Confidencial, El Español, o elDiario.es, entre otros.

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