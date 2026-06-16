Óscar Puente lee la crónica de Rajoy del partido de España y le da un revolcón de penalti y expulsión

Rajoy, con una camiseta de España con su nombre en sus tiempos en La Moncloa

Mariano Rajoy ha vuelto durante un mes al mundo del periodismo y, como ya hizo en el Mundial de Qatar de 2022, ha empezado una serie de crónicas en el diario El Debate de los partidos de España durante la cita mundialista que se celebra este año en Estados Unidos, México y Canadá.

El expresidente del Gobierno ha elaborado un texto sobre el partido de España y Cabo Verde que, como en todo el mundial anterior, ha dado mucho que hablar en redes sociales.

De hecho ha llegado hasta el ministro de Transportes, Óscar Puente, que no ha dudado en darle algún que otro revés por su prosa. Escribe Rajoy frases como: "En el fútbol, lo que de verdad importa es meter más goles que el rival. Si no lo haces, pierdes. O, en el mejor de los casos, empatas. España fue incapaz de hacer un gol, tampoco recibió ninguno y, por eso, el resultado fue de 0-0".

Y prosigue: "Por primera vez, el Mundial se celebra en tres países. Algunos se verán obligados a recorrer más de 10.000 kilómetros solo en la fase de grupos. El número de selecciones pasa de 32 a 48 y será este el Mundial de mayor duración de la historia".

También destaca que el precio de las entradas es el más elevado desde que existe el torneo internacional, advirtiendo que "generarán más ingresos que cualquier otro y algunos, más preocupados por estas cuestiones que por el balón, estarán muy contentos".

Pide, por último, apoyar a la selección, uno de los pocos "instrumentos de unión" que hay entre los españoles. Remata con un toque de atención al actual Gobierno de Pedro Sánchez: "Necesitamos esa unión, puesto que los que tienen la obligación de hacerlo han apostado por lo contrario, por dividirnos. Mala cosa, mal asunto".

Esto ha llegado hasta Óscar Puente, que ha sido claro al definirlo: "Y hoy, mis queridos niños de 2º de primaria, el dictado nos lo dedica M. Rajoy. Escribid".