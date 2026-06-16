Cómo comprar entradas para la gira de Quevedo en Madrid y Barcelona

Quevedo ha anunciado cuatro fechas en la península para la gira que llevará a cabo en 2027. De momento, tendrá conciertos en Madrid y Barcelona en las siguientes fechas:

Madrid - Movistar Arena: 9 y 10 de abril de 2027.

9 y 10 de abril de 2027. Barcelona - Palau Sant Jordi: 1 y 2 de julio de 2027.

Con esta gira va a presentar su último disco, El Baifo. La expectación generada ha sido notable, pues para la preventa de entradas se han registrado 78.755 personas en Madrid y 37.611 en Barcelona, según ha confirmado el entorno del artista a Europa Press.

Estas son las fechas confirmadas en la península, sin embargo, el propio Quevedo ha sugerido que habrá conciertos en las Islas Canarias.

La preventa ha arrancado hoy y los precios orientativos oscilan entre los 55 y los 77 euros, según entradas.com. A esto habría que sumar los gastos de gestión. Hay más de 75.000 entradas disponibles. Para el público general, la venta estará habilitada desde el jueves 18 de junio.

El interés por comprar una entrada para Quevedo

Es evidente que hay expectación por Quevedo. Basta con consultar las búsquedas de Google para comprobarlo. En las últimas horas ha crecido notablemente el interés por conseguir entradas. Así lo atestiguan las búsquedas del término "entradas Quevedo" que recoge Google Trends:

Búsquedas de "entradas Quevedo" en España en las últimas horas google trends

Como puedes ver, existía interés desde primera hora de la mañana del día de hoy, martes 16 de junio. Sin embargo, las búsquedas se disparan conforme se aproxima la hora de la preventa (las 12.00).

Atendiendo a los últimos días, también se puede comprobar cómo ha crecido el interés:

Búsquedas del término "entradas Quevedo" en España esta semana google trends

Las búsquedas eran residuales o inexistentes hasta el 15 de junio, cuando Quevedo anuncia la gira. El 16, día de la preventa, experimentan un gran pico.

Resulta previsible que en las próximas horas continúen subiendo, y que sean especialmente altas el 18 de junio, cuando las entradas salen a la venta para el público general.

Cómo comprar entradas para Quevedo

Si no has conseguido entradas en la preventa, puedes comprar tus tickets para El Baifo Tour a partir de este jueves a las 12.00 horas. La única web oficial de venta de entradas confirmada hasta el momento es la página del Movistar Arena, para los conciertos de Madrid.

En las próximas horas se darán a conocer el resto de canales habilitados. Recuerda adquirir las entradas sólo en las webs oficiales. Si las ves anunciadas en otros lugares corres el peligro de caer en una estafa.