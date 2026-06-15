Muchos esperaban el análisis de Rajoy sobre España y no decepciona: un inicio que va a ser tendencia

Muchos lo esperaban. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a las andadas pronunciándose sobre el histórico empate de España ante Cabo Verde (0-0) en el primer partido de su grupo en el Mundial de 2026.

Como ya hizo en el pasado, Rajoy ha escrito una columna en el diario El Debate en la que deja su análisis del partido de España, del que se está hablando, y mucho, al no poder conseguir los tres puntos ante el debutante Cabo Verde, que a priori era un rival "asequible" de batir.

Lo cierto es que las primeras líneas ya son más que llamativas: "En el fútbol, lo que de verdad importa es meter más goles que el rival. Si no lo haces, pierdes. O, en el mejor de los casos, empatas. España fue incapaz de hacer un gol, tampoco recibió ninguno y, por eso, el resultado fue de 0-0".

"No me sumo a los que piensan que muchos partidos van a provocar el mismo interés"

Todo lo que describe el presidente es blanco y en botella: "Por primera vez, el Mundial se celebra en tres países. Algunos se verán obligados a recorrer más de 10.000 kilómetros solo en la fase de grupos. El número de selecciones pasa de 32 a 48 y será este el Mundial de mayor duración de la historia".

También ha destacado que el precio de las entradas es el más elevado desde que existe el torneo internacional, advirtiendo que "generarán más ingresos que cualquier otro y algunos, más preocupados por estas cuestiones que por el balón, estarán muy contentos".

"Veremos si los que somos aficionados al fútbol podemos disfrutar como ellos, sobre todo en los partidos de la primera fase", ha añadido, aunque matiza que tiene serias dudas de que vaya a ser así. Compara el número de partidos: "No me sumo a los que piensan que muchos partidos van a provocar el mismo interés y entusiasmo que algunos de la liga turca".

El dardo de Rajoy con el Mundial a Pedro Sánchez

Al igual que muchos, Rajoy esperaba "otra cosa" y no el resultado del empate. De Cabo Verde, sin querer faltarle el respeto, menciona: "No es el Brasil del año 70, ni nada que se le parezca. Mucho físico, mucha fe y poco fútbol". Para Rajoy, este partido no va a pasar "a los anales de la historia por fútbol ni por bueno ni tampoco por malo".

Ahora que llega Arabia Saudí como el próximo rival, espera que España saque adelante el partido sin problemas, algo que "nos tranquilizará a todos y evitará que algunos comiencen a darle instrucciones al seleccionador".

Rajoy es "optimista", ya que cualquier otra cosa "no sirve absolutamente para nada", como ya pasó en el Mundial de 2010, cuando España perdió el primer partido contra Suiza, y que en el último Mundial ganaron el primer partido por 7-0 y luego la selección española fue eliminada.

Pide apoyar a la selección, uno de los pocos "instrumentos de unión" que hay entre los españoles. Remata con un toque de atención al actual Gobierno de Pedro Sánchez: "Necesitamos esa unión, puesto que los que tienen la obligación de hacerlo han apostado por lo contrario, por dividirnos. Mala cosa, mal asunto".