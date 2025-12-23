Nicki Minaj desata la polémica al cargar contra las personas trans y deshacerse en halagos a Trump: "Si naces hombre, sé un hombre"

Aunque cualquiera que hubiera estado navegando por X en los últimos meses podría haber comprobado el giro errático de Nicki Minaj en sus publicaciones y la deriva conservadora de la rapera, este domingo ha hecho una especial gala de sus ideas abiertamente tránsfobas en la conferencia ultraconservadora Turning Point USA, donde se homenajeaba a Charlie Kirk y que organizaba la viuda del activista ultra.

"Si naces como hombre, sé un hombre. No hay nada de malo en ello", declaró durante la conversación con Erika Kirk, que la arengó y aplaudió diciendo "amén a cada una de sus palabras". La autora de temas como Anaconda continuó su discurso sobre una supuesta presión a las personas y menores cis con que estos sean trans con frases como "¿cómo de poderoso es eso? ¿Cómo de profundo? Los chicos serán chicos, y no pasa nada".

Además de estas palabras, en su discurso, Minaj no dejó de lanzar halagos al presidente Donald Trump, al que declaró abiertamente su "respeto y admiración". De hecho, lo calificó como un "ejemplo a seguir" y aseguró sentirse "muy orgullosa" del trabajo de la administración del republicano. Este baño de halagos hizo las delicias de la Casa Blanca, que lo compartió en sus redes sociales.

"Le está dando a la gente esperanza, de poder ser 'los chicos malos', ganar y conseguirlo con la cabeza alta y la integridad alta", señaló y declaró que "esta administración está llena de personas con corazón y alma" en un momento en el que, entre otras medidas se están realizando deportaciones masivas por parte del ICE.

"Estoy muy orgullosa de ellos y los dos [tanto Trump como JD Vance] son personas confiables, que los escuchas hablar y da la sensación de que no han perdido la visión cercana de la ciudadanía, de los jóvenes, de los que son ricos y los que no lo son tanto. Nos hacen sentir orgullosos de ser estadounidenses", ha enfatizado.

No es la primera vez que Minaj muestra abiertamente sus pensamientos ultra ni su transfobia, ya lo había hecho en X respondiendo al discurso del gobernador de California Gavin Newsom a favor de los niños trans. "Imagínense ser el candidato que quiere ver niños trans. Jaja. Ni siquiera un adulto trans se postularía con eso. Los adultos normales despiertan y creen que quieren ver niños sanos, seguros y felices", dijo en su post el pasado 12 de diciembre.

Estas declaraciones han chocado con buena parte de los fans de la artista, que veían en ella una aliada en los derechos LGTBIQ+ y a la que comparaban con Cardi B. De hecho, Minaj participó como jueza invitada en la 12ª temporada del programa de drag Rupaul's Drag Race en 2020, abanderado de la lucha del colectivo LGTBIQ+ y donde participan personas trans.