Rob, masajista de 63 años, gana 3.000 euros netos al mes: "Doy una media de dos masajes al día"

Rob tiene 63 años y trabaja como masajista autónomo. Según el mismo cuenta en una entrevista con el diario holandés Ad, se centra principalmente en masajes para el bienestar de los hombres. Aunque informa que sus masajes "son sensuales, pero no sexuales". "Todo tipo de hombres vienen aquí, te sorprenderás", se vende.

Su salario ha sorprendido a la opinión pública de los Países Bajos. "Gano al menos 3.800 euros brutos al mes. Eso me deja con 3.000 euros netos", relata. "Esto también es porque puedo aplicar diferentes tipos impositivos para mis tratamientos. Las tarifas de mis masajes oscilan entre 80 y 500 euros", explica.

Él mismo confiesa que se siente "contento" por poder dedicarse a su profesión. "Con los años, empecé a especializarme cada vez más y ahora realmente tengo un nicho en mi campo", reconoce. Asimismo, confiesa que recibe "beneficios complementarios". "Gracias a mis servicios, aprendo mucho del cuerpo humano y del estado mental de las personas. Eso me da mucho".

"No tengo que esforzarme mucho"

Al ser preguntado si se le hace duro el trabajo a la hora de ganar dinero, lo tiene claro. Dice que "es divertido" y que no tiene que esforzarse "mucho". "Doy una media de dos masajes al día. Eso es suficiente", explica. Cada uno de sus servicios dura en torno a las dos-tres horas. "Los masajes son bastante duros para mí, porque estoy trabajando constantemente con mi cliente. Pero me parece un privilegio que este sea mi trabajo", celebra.

En cuanto a los precios: "Con cada tarifa atraes a una audiencia diferente". "Cuanto más baratas, diferentes pueden ser las expectativas y cuanto más caras, más exigente se vuelve tu audiencia", asegura. "El año pasado subí un poco y mis clientes siguen viniendo. Quién sabe, quizá lo haga de nuevo este año", celebra.

Según los datos consultados en el medio de comunicación, el salario de un masajista en Holanda puede variar "considerablemente". Los "asalariados" ganan una media de entre 2.500 y 3.200 euros bruto al mes; los "principiantes" ganan alrededor de 2.100 euros brutos; por último, los "senior" pueden superar los 4.000 euros. De media, las tarifas por hora pueden oscilar entre los 50 y los 80 euros. De este modo, se confirma que el salario de Rob está por encima de la media.