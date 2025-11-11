"No hay manual para ser padre": el príncipe Guillermo se sincera sobre cómo gestionó el impacto del cáncer de Kate Middleton en sus hijos

La familia real británica vivió el año pasado un periodo marcado por las enfermedades de Carlos III y Kate Middleton, ambos con diagnósticos de cáncer. Cuando la princesa de Gales comunicó la noticia, lo hizo explicando que se había tomado su tiempo antes de confirmarlo públicamente para poder abordar la situación con sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis.

Precisamente sobre cómo han navegado la enfermedad en los últimos meses ha hablado el príncipe Guillermo en una entrevista en Brasil, donde estuvo la semana pasada para entregar el Premio Earthshot, dedicado a la innovación medioambiental.

"Elegimos comunicarnos más con nuestros hijos... la mayoría del tiempo, esconderles las cosas no funciona", detalló el heredero durante la conversación. "Cada familia tiene sus dificultades y sus propios desafíos. Es algo muy personal y muy en función del momento cómo lidiar con esos problemas", añadió Guillermo, que redujo su agenda durante los meses en los que su mujer recibió tratamiento para dedicarse más a sus hijos.

El hijo mayor de Carlos III también reveló que él y Middleton quieren darles a sus hijos las herramientas para que puedan expresarse sin miedo. "Explicarles cómo se sienten, por qué está pasando eso, darles otros puntos de vista sobre por qué podrían estar sintiéndose así a veces les ayuda a ver las cosas con perspectiva y pueden relajarse un poco en lugar de tener ansiedad sobre un posible 'qué me estás ocultando", reflexionó el futuro rey.

"Hay muchas más preguntas cuando no hay respuestas", añadió Guillermo. "Es siempre una cuestión de equilibrio. ¿Cuánto digo? ¿Qué digo? ¿Cuándo lo digo? No hay manual para ser padre, simplemente tienes que hacerlo", concluyó el príncipe de Gales.

La princesa de Gales anunció en enero que había entrado en un proceso de remisión y que poco a poco se iría incorporando de nuevo a la agenda institucional, aunque escuchando a su cuerpo y con su salud como prioridad. Así ha sido, y este año Kate Middleton ha afrontado numerosos compromisos, varios de ellos relacionados con la sanidad y con pacientes oncológicos con los que hablado de su enfermedad.

En el caso de Carlos III, continúa recibiendo tratamiento aunque se desconoce qué tipo de terapia está recibiendo, además de qué clase de tumor padece.