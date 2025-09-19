Preocupación por la salud de Bella Hadid tras sus imágenes desde el hospital: "Lo siento, siempre estoy desaparecida"

La modelo Bella Hadid siempre ha compartido con sus seguidores sus alegrías, pero especialmente sus baches. Hace unos años la hermana pequeña de Gigi Hadid mostró en sus redes sociales cómo lidiaba constantemente con la ansiedad y con periodos de depresión, y este miércoles ha publicado unas imágenes desde el hospital.

"Lo siento, siempre estoy desaparecida. Os quiero, chicos", escribió la modelo junto a varias fotografías en las que se la ve recibiendo tratamiento a través de varias sondas en un hospital. En las imágenes, bastante gráficas, también se ve a Hadid descansando en su casa y recibiendo visitas de sus seres queridos.

La modelo no ha revelado a qué se debe este nuevo bache de salud pero una publicación este jueves de su madre, Yolanda Hadid, parece indicar que se trata de complicaciones de la enfermedad de Lyme, que se produce por la picadura de una garrapata y que la modelo sufre desde hace una década.

Todavía existe gran desconocimiento sobre esta enfermedad, que según la clínica Mayo puede provocar fiebres, dolores musculares, problemas cardiacos y afectar de manera grave al sistema inmunitario en función de la etapa de la enfermedad. Además de Bella Hadid, en su familia su madre y su hermano, Anwar, también la padecen.

"Ver a mi Bella luchar en silencio me ha llevado a la más profunda desesperanza", ha escrito Yolanda Hadid sobre la salud de su hija, asegurando que dejó de hablar sobre su propia experiencia con la enfermedad porque necesitaba un "giro energético".

En la publicación, la que fuera protagonista del reality Real Housewives asegura que sigue buscando una cura con la enfermedad de Lyme y denuncia que las personas que la padecen tengan que sufrir en silencio.

"Para mi preciosa Bellita. Eres implacable y valiente. Ningún niño debería sufrir en su propio cuerpo una enfermedad crónica incurable. Admiro tu valentía y tu voluntad para seguir luchando por tu salud a pesar de los protocolos fallidos y los innumerables pasos atrás que has afrontado", ha escrito Yolanda Hadid directamente a su hija.

Además, Hadid lamenta que Bella no haya podido vivir, sino "aprendido a existir en la cárcel de tu cerebro paralizado". "No estás sola y te prometo que te apoyaré en cada paso del camino, sin importar cómo sea de largo", ha añadido.