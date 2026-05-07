Qué se sabe de la boda secreta de Alejandra Onieva y Jesse Williams

El pasado mes de septiembre saltaba la noticia: la hermana del marido de Tamara Falcó Iñigo Onieva, la actriz Alejandra Onieva, tenía una relación con el actor de Anatomía de Grey Jesse Williams, considerado por la revista People en 2016 el hombre más sexy del mundo.

La noticia fue todo un bombazo pero, aunque la pareja se ha dejado ver desde entonces en numerosas ocasiones cazados por los paparazzi en actitud cariñosa o paseando por distintas ciudades, hasta ahora no se sabía hacia dónde iba la relación.

Ahora, la revista ¡Hola! y el periodista Alberto Guzmán han confirmado que la pareja se ha dado ya el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima celebrada en Estados Unidos, país de donde es originario Williams.

Aunque no han trascendido demasiados detalles, según cuentan personas cercanas a la pareja a ¡Hola!, la celebración tuvo lugar "hace unos meses, en un entorno reservado y ya han contado a todo su círculo de amistades la buena noticia". En ella, según detallan, "Alejandra lució su anillo de compromiso y estaba feliz y guapísima" y estuvieron presente únicamente familiares cercanos y amigos íntimos.

No obstante, esta no ha sido la única noticia que se ha conocido en las últimas horas relacionada con la pareja. Onieva, cuñada de Tamara Falcó, estaría embarazada de su primer hijo junto a Williams.

Romance en pleno rodaje en Italia

La pareja fue captada por primera vez en actitud cariñosa el pasado mes de septiembre por las calles de Madrid, después de que se conocieran en el rodaje de la serie Hotel Costiera, que tuvo lugar en la primera mitad de 2024 en Positano, en la Costa Amalfitana en Italia.

La ficción está disponible desde el 24 de septiembre en Amazon Prime Video y en ella Williams interpreta a Daniel de Luca, un exmarine que acude para localizar a la hija desaparecida del dueño del hotel, mientras que Onieva encarna a Sheryl, un personaje misterioso que mantendrá en vilo a los espectadores.

Onieva mantuvo una relación con el también actor Sebastian Stan en 2022 y Williams está separado y tiene dos hijos: Sadie, de 11 años, y Maceo, de 10. A Williams, se le han conocido otras parejas como la directora de cine Ciarra Pardo y la periodista Taylor Rooks.