Richard Gere carga duramente contra Donald Trump: "No solo está loco..."
El actor participó en el acto de 10º aniversario de Open Arms.

Richard Gere en el 10º aniversario de Open Arms.Europa Press via Getty Images

Cada vez más rostros de Hollywood han alzado la voz contra Donald Trump. Desde Kim Kardashian, que ha criticado duramente las deportaciones masivas, a las palabras de Angelina Jolie en San Sebastián o la cruzada abierta de Bruce Springsteen o Robert Deniro, son numerosos los rostros conocidos que han criticado la gestión del mandatario estadounidense.

Uno de los que más duramente se ha posicionado con esta y otras causas como el "genocidio" en Palestina, es Richard Gere, cuya carrera ha estado muy marcada por el activismo. Muestra de ello es que el actor de Pretty Woman estuvo presente este lunes en la cena de 10º aniversario de la ONG Open Arms, en el punto de mira de organizaciones y partidos ultraderechistas como Vox. 

El actor acudió al evento junto su mujer, Alejandra Silva, y otras personalidades del mundo de la cultura como Andreu Buenafuente o Rigoberta Bandini, la política como el ministro de Cultura Ernest Urtasun y la sociedad civil. Allí cargó duramente contra Donald Trump y su gestión de Estados Unidos en su último mandato.

"Tenemos a un presidente que es completamente... no solo es un loco. Él es una presencia muy oscura", ha señalado el actor, quien ha recalcado que todas las decisiones que ha tomado han hecho que todo pase "muy rápido". "En seis meses casi ha destruido nuestro país", ha detallado.

Gere, que lució en el evento una cinta con la bandera de Palestina, también se pronunció con respecto a la situación de Gaza. "Netanyahu se tiene que ir", ha zanjado. "Tiene que irse él y todos los que están con él", ha añadido. "Hay mucha gente buena en el lado palestino, pero desafortunadamente la mayoría de ellos están en la cárcel", ha asegurado.

El actor ha estado muy vinculado a Open Arms desde hace varios años. De hecho, en 2019 se le vio a bordo de uno de sus barcos llevando víveres a alta mar mientras 121 inmigrantes recién salvados del naufragio esperaban puerto de destino en Europa.

"Me agradecen que venga a dar apoyo a esta causa pero a quien hay que dar las gracias es a ellos por su labor y a todo el pueblo español por su solidaridad", ha explicado el intérprete, que ha recordado la situación que viven los rescatados en el mar y que él mismo pudo comprobar.

"Los rescatados me contaron sus historias y cada una era peor que la anterior: tortura, violación, persecución... me contaban que preferían morir en el mar que quedarse donde estaban", ha narrado.

Gere ha destacado que "esa misma desesperación" también se ve en Gaza. Y ha pedido un aplauso para las personas que navegan en la flotilla que salió de Barcelona a finales del mes de agosto.

