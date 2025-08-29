Kim Kardashian carga contra las políticas de Trump en Venecia: "Tenemos que proteger a las personas"

La empresaria Kim Kardashian fue galardonada con uno de los Premios DVF de Diane von Furstenber, creados en 2010 para homenajear las aportaciones de las mujeres en distintas causas sociales. A Kardashian se la ha reconocido por su labor en la reforma de justicia penal, que aborda la defensa de sentencias más justas o la rehabilitación de reclusos.

Como resultado de su lucha y de diversas reuniones con la administración de Joe Biden y Kamala Harris logró en 2018 con la conmutación de la sentencia de Alice Marie Johnson. Preguntada sobre las medidas tomadas por Donald Trump con respecto a las medidas tomadas por el ICE (United States Immigration and Customs Enforcement, o, en castellano, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los EEUU), la celebrity cargó duramente contra las medidas de la administración del republicano.

"En las noticias se escucha: 'Oh, se trata de personas que cometieron crímenes y que intentan ayudar a nuestro país'. Pero luego se conoce la historia de todas las personas que han trabajado tan duro para construir nuestro país, y la de tantas personas que son parte integral de nuestro país y que se ven afectadas", señaló a Variety la empresaria que recordó que hay gente que conoce o "gente que conoce sus amigos" que se está viendo afectada.

"Quieres creer que hay un mensaje poderoso en la protección, pero luego ves que en realidad no es así", señaló. "Es realmente difícil, pero creo que tenemos que hacer lo que podamos para proteger a las personas que realmente han apoyado y construido nuestro país", concluyó Kardashian a la publicación.

En relación a su labor, también fue preguntada por la negativa a la libertad condicional de los hermanos Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres en 1989 y que son objeto de la miniserie de Netflix protagonizada por Javier Bardem.

"[Los hermanos Menéndez] están en una prisión estatal, por lo que el gobernador es realmente el encargado de esa decisión, pero yo iría a cualquier administración y a cualquier Casa Blanca para luchar por los derechos de las personas en las que creo", declaró sobre si se reuniría con Trump por este caso.

A pesar de que Kardashian se ha montado cercana a Trump anteriormente y tiene una amistad cercana con su hija Ivanka, no es la primera vez que carga contra el mandatario por la cuestión migratoria. Ya lo hizo el pasado mes de junio durante las protestas en Los Angeles.

"Cuando nos dicen que ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) existe para mantener seguro nuestro país y expulsar a los criminales violentos, genial. Pero cuando vemos gente inocente y trabajadora siendo arrancada de sus familias de manera inhumana, tenemos que alzar la voz. Tenemos que hacer lo correcto", señaló en redes sociales.

La empresaria recordó entonces su infancia en Los Angeles y ha enfatizado que esas vivencias la han llevado a conocer de primera mano la riqueza de la multiculturalidad y la inmigración en la ciudad. "Al crecer en Los Angeles, he visto lo profundamente entrelazados que están los inmigrantes en el tejido de la ciudad. Son nuestros vecinos, amigos, compañeros de clase, de trabajo y familia", continuó diciendo.