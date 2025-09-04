Salen a la luz nuevos detalles sobre cómo planeó Travis Kelce su compromiso con Taylor Swift 

En la última semana la noticia del compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce ha generado todo tipo de reacciones y comentarios, especialmente entre las fans de la artista. Además, muchos se han preguntado cuándo le hizo la pregunta el jugador de la NFL y si fue en el jardín de su casa.

Ahora, la revista estadounidense Page Six ha revelado en exclusiva varios detalles sobre cómo fue la pedida y cómo lo planeó Kelce. Según el portal, el deportista le pidió matrimonio a la estrella del pop inmediatamente después de grabar el episodio del podcast New Heights en el que ella anunció su nuevo disco.

Se desconoce cuándo se grabó exactamente el episodio, pero sí se sabe que fue a principios de agosto. Tal y como explica Page Six, el momento sucedió en el jardín de la casa de Travis Kelce en Kansas y mientras la pareja grababa el podcast un equipo de floristas trabajó a destajo para dejar el jardín lo más bonito posible para la ocasión.

Según la fuente del portal estadounidense, el deportista eligió este día por razones logísticas y porque así se aseguraba que Swift estaba "peinada y maquillada" para la ocasión, haciendo que las fotos salieran como él tenía pensado.

"Él sabía que quería casarse con ella. La fecha era simplemente cuestión de encontrar un buen momento. No era tanto el significado del momento sino cuándo podía realmente hacerlo entre el final de su tour y del inicio de la temporada", explica la fuente a Page Six sobre el calendario de la pareja.

Imagen del anillo de Taylor Swift. EFE/@TaylorSwift

"Vuestra profesora de inglés y vuestro profesor de gimnasia se van a casar", anunció la pareja en una publicación conjunta en Instagram acompañada por la canción So High School, que habla de la historia de amor de Swift con el deportista y que forma parte de su disco The Tortured Poets Department.

En las imágenes se puede ver a la perfección el anillo elegido por Kelce. Se trata de una pieza de inspiración vintage que el deportista diseñó junto a la joyera Kindred Lubeck de la firma Artifex Fine. Según los medios estadounidenses, el anillo podría haber costado entre 500.000 y un millón de dólares, aunque se desconoce el precio exacto.