El anillazo de compromiso de Taylor Swift a detalle: este es el precio y el diseñador elegido por Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce van a darse el 'sí, quiero' después de dos años de relación. La propia cantante lo anunciaba a través de sus redes sociales con unas románticas fotografías junto al jugador de fútbol americano con el mensaje: "Vuestra profesora de inglés y vuestro profesor de gimnasia se van a casar".

Tras conocerse la noticia son muchos los que han bromeado con las palabras de Swfit haciendo su propio meme entre profesora de inglés y profesor de gimnasia, pero hay quien se ha fijado en el anillo, más bien anillazo, de compromiso que luce Swift y que poco tiene que envidiar a otros anillos de pedida como el de Georgina Rodríguez.

Según ha confirmado la web Page Six, la pieza, de inspiración georgiana y vintage, ha sido diseñada por el joyero Kindred Lubeck de la firma Artifex Fine y el propio Kelce. El diamante, con las esquinas redondeadas y cantos gruesos, sigue una tendencia que, según la web, fue muy popular en los siglos XVIII y XIX. Pero si hay un detalle que ha llamado especialmente la atención es que la cinta de oro que sujeta el diamante está labrada, algo que es un sello de identidad de Artifex Fine.

Imagen del anillo de Taylor Swift. EFE/@TaylorSwift

"Tomo instrumentos muy pequeños y afilados y corto trozos de metal, generalmente de los lados de los anillos, para crear un diseño particular", declaró Lubeck en una entrevista con Vogue.

Los diseños en la web de Artifex Fine oscilan entre los 4.300 dólares por un anillo tipo sello hasta los 38.000 dólares por un anillo con un diamante coñac de 5,02 quilates. Sin embargo, en Page Six apuntan que al tener un diamante de mayor tamaño, el precio del anillo de Swift podría dispararse hasta el millón de dólares.

No obstante, especialistas consultados por otras webs como Hello! matizan su precio y lo valoran entre 250.000 y 500.000 dólares. "La piedra central parece ser un diamante alargado de talla cojín de mina antigua de entre 7 y 9 quilates engastado en bisel, engastado en oro amarillo de 18 quilates", señaló al citado medio Ann Grimmett, vicepresidenta de comercialización de Jared Jewelers. En Harper's Bazaar valoran que el diamante tiene entre "7 y 10 quilates" y estos precios oscilarían entre 250.000 y 1 millón de dólares.

El anuncio de la cantante llega a poco más de un mes antes del lanzar su nuevo disco, The life of a showgirl, que anunció en el podcast de Kelce con su hermano y del que ya hay hay hasta cuatro portadas diferentes del álbum en preventa y numerosas ediciones limitadas.

Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce La pareja, que comenzó su relación en agosto de 2023, lo ha anunciado a través de Instagram.