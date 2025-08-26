Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce 

Después de meses de rumores, Taylor Swift y Travis Kelce han anunciado su compromiso. En una publicación conjunta en Instagram, la pareja ha dado la buena noticia con una serie de fotografías en las que el deportista y la cantante aparecen en un jardín rodeados de flores.

"Vuestra profesora de inglés y vuestro profesor de gimnasia se van a casar", reza el texto que acompaña la publicación.

Como suele ser habitual en el caso de Swift, no ha dado puntada sin hilo y también ha acompañado el anuncio con la canción So High School, que habla de su historia de amor con el deportista de la NFL y que forma parte de su disco The Tortured Poets Department.

En una de las imágenes, Kelce aparece arrodillado frente a Swift, mientras que en otras la pareja sonríe y se abraza. Además, por si había alguna duda de la buena noticia, se incluye un primer plano del anillo de compromiso: un gran diamante rectangular con una banda de oro.