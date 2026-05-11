Se revela una importante fecha para Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de Noruega, y la decisión que ha tomado tras recibir un varapalo judicial

Poco después de que se conociera que el Tribunal de Oslo había rechazado la petición de Marius Borg Høiby de cambiar la cárcel por Skaugum –con pulsera telemática- mientras esperaba la sentencia de su juicio, llegan novedades desde el país nórdico.

Como señala Nettavisen, por fin se conoce la fecha en la que el hijo de Mette-Marit de Noruega sabrá su futuro judicial: el lunes 15 de junio de 2026 a las 08:30 horas. Será entonces cuando saldrá a la luz el contenido de la sentencia y tanto el acusado, como el resto del mundo, sabrán si Marius tendrá que ir a la cárcel.

Boceto de Marius Borg Høiby y sus abogados en el juicio contra él por 38 delitos GTRES

El veredicto se leerá en la sala 250 del Tribunal de Oslo, la misma en la que se celebró todo el juicio contra Marius Borg, que va a estar presente cuando se anuncie la totalidad de la sentencia.

El hijo de la princesa heredera fue juzgado por 40 delitos, entre ellos cuatro violaciones. Él se ha declarado culpable solo de cargos menores, pero niega los más graves. De hecho, mientras que la Fiscalía pide para él siete años y siete meses de prisión, el acusado solo acepta año y medio.

Haakon de Noruega junto a Marius Borg Høiby Mark Cuthbert vía Getty Images

Mientras llega ese día, el hijo de Mette-Marit no piensa quedarse de brazos cruzados. Seis días después de que se le denegara su solicitud de salir de prisión para esperar la sentencia en la residencia del príncipe heredero, de su padrastro, se ha sabido que ese mismo día presentó un recurso ante el Tribunal de Apelación, esperando que le den la razón y pueda salir de la cárcel en la que permanece desde la víspera del comienzo del juicio.

La abogada de su víctima respondió a Marius

Tan enfadado estaba tras la negativa, que además de apelar envió una carta abierta a Nettavisen para quejarse de la tensión que sufría, que el juez ya había tomado su decisión sin escucharle y calificó de "absurdo e irracional" que se justifique su presencia en prisión preventiva por riesgo de que vuelva a violar la orden de alejamiento contra su exnovia.

Marius Borg Høiby en una de las celebraciones por el 18º cumpleaños de su hermana Ingrid Alexandra de Noruega Rune Hellestad

"Casi sin excepción, mi ex ha sido quien me ha contactado primero o quien ha solicitado contacto", añadió Marius Borg en una carta abierta que no tardó en ser contestada por su expareja a través de su abogada, Mette Yvonne Larsen.

La representante legal de ella, conocida como la mujer de Frogner para preservar su identidad –llamada así porque fue agredida por Marius en su casa de Oslo situada en el barrio que lleva ese nombre-, declaró a Aftenposten que "el hecho de que este tipo de acusaciones sobre su vida privada se hagan públicas y que ahora se vea obligada a responder a ellas lo convierte en una ofensa y una nueva carga". Además, añadió que "ella no se ha puesto en contacto con él en prisión".