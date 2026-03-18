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Juicio contra Marius: la pena de cárcel que le piden, dinero para las víctimas y las llamativas palabras del fiscal sobre el hijo de Mette-Marit
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Juicio contra Marius: la pena de cárcel que le piden, dinero para las víctimas y las llamativas palabras del fiscal sobre el hijo de Mette-Marit

Se acerca el final del proceso y la fiscalía ha anunciado los años de prisión que pide contra el hijastro del heredero de Noruega.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Marius Borg Høiby en una de las celebraciones por el 18º cumpleaños de su hermana Ingrid Alexandra de Noruega
Marius Borg Høiby en una de las celebraciones por el 18º cumpleaños de su hermana Ingrid Alexandra de NoruegaRune Hellestad

El juicio contra Marius Borg Høiby camina hacia su final tras siete semanas de sesiones en el Tribunal de Oslo. Durante este tiempo, el acusado ha estado detenido después de que fuera arrestado prácticamente en la víspera del proceso y de que se aceptara una prórroga para que permaneciera bajo custodia hasta que se dictamine si es inocente o culpable.

Poco antes de que el caso quede visto para sentencia, la fiscalía ha dado a conocer que solicita una pena de prisión de siete años y siete meses para el hijo de Mette-Marit de Noruega por 39 a los 40 delitos de los que fue acusado.

Marius Borg Høiby en un acto en Londres en 2018
  Marius Borg Høiby en un acto en LondresNicky J Sims

Como indica NRK, considera que la cobertura mediática del caso no debería conllevar una reducción de la pena, aunque tampoco un aumento, y el fiscal Henriksbø no ha dudado en contestar al acusado, que en su declaración dijo: "Ya no soy Marius, soy un monstruo".

"Marius Borg Høiby no es un monstruo. Ninguno de nosotros lo es. Todos somos personas con virtudes y defectos. No se le debe juzgar por quién es, sino por lo que ha hecho", destacando además su "falta de respeto por las normas y reglas que nos afectan a todos".

El fiscal Sturla Henriksbø en el inicio del juicio contra Marius Borg Høiby en Oslo
  El fiscal Sturla Henriksbø en el juicio contra Marius Borg Høiby en OsloEFE

La acusación ha añadido que "también hemos visto que opera con normas diferentes para sí mismo y para los demás. Hemos oído hablar de un hombre al que no le preocupa demasiado asegurarse de que a las mujeres les parezca bien que las grabe mientras están desnudas y tienen relaciones sexuales".

"La violación y el abuso en las relaciones íntimas se encuentran entre las situaciones más graves a las que se puede exponer a otras personas, y esto también debe reflejarse en el castigo. La violación puede dejar marcas imborrables y destruir vidas", señaló el fiscal, que pide que la orden de alejamiento y contacto hacia la mujer de Frogner, era que Marius se ha saltado en varias ocasiones, se prolongue dos años más.

Caricatura de Marius Borg Høiby dibujando durante el juicio contra él Marius Borg Hoiby (29) is charged with a total of 38 incidents, including four rapes in bed, assault, violence, threats, damage, storage and delivery of marijuana, violation of a restraining order and violation of the Road Traffic Act. He partially pleads guilty to the charges against one of the victims, the "Frogner woman", and the charge of threats. He also pleads guilty to violations of the Road Traffic Act, the restraining order and the drug charge. He denies the rest of the charges. Ther
  Caricatura de Marius Borg Høiby dibujando durante el juicio contra élGTRES

Por su parte, Høiby se mantiene firme y ha negado las violaciones y los cargos más graves. Al escuchar los argumentos de la fiscalía se le ha visto dibujar en una hoja de papel, un gesto muy habitual a lo largo de sesiones. Solo levantó la vista cuando escuchó la pena que solicite para él la acusación.

La fiscalía pide cárcel por la presunta violación cometida por Marius en Skaugum, residencia de la familia del príncipe heredero, en 2018, por la presunta agresión sexual de Lofoten en 2023, por la presunta violación de Oslo en 2024 y por la agresión sexual en un hotel en 2024.

Marius Borg Høiby a su llegada a un acto benéfico en Oslo en 2017
  Marius Borg Høiby en una imagen de archivoNigel Waldron

También considera probado el abuso en relaciones cercanas hacia Noria Haukland, pareja de Marius entre 2022 y 2023. En ese sentido, el fiscal Henriksbø ha señalado que este delito "es grave porque afecta a una relación y a un espacio que debería ser seguro, y las consecuencias cuando este espacio se vuelve inseguro son muy graves para la persona expuesta a ello".

Señala la acusación que el hijo de la princesa heredera quebrantó 1000 veces la orden de alejamiento contra la mujer de Frogner, su pareja hasta agosto de 2024 y con la que empezó todo después de que la maltratara físicamente, la amenazara y destruyera su casa. Marius admitió estos cargos y en su momento emitió un comunicado para pedirle perdón.

Dibujo de Nora Haukland durante el juicio contra su exnovio, Marius Borg Høiby
  Dibujo de Nora Haukland durante el juicio contra su exnovio, Marius Borg HøibyNTB / Alamy Stock Photo

No pueden obviarse los cargos relacionados con las drogas. El acusado reconoció haber transportado 3,5 kilogramos de marihuana desde Lørenskog hasta Tønsberg en julio de 2020.

Lo que negó y sigue negando hasta el final son los cargos de abuso en relaciones cercanas con Nora Haukland y las violaciones, que están entre los cargos más graves que pesan contra él. Él ha declarado que no se acuesta con mujeres que no estén despiertas.

La cantidad económica que demandan las víctimas

Además, los respectivos abogados de las víctimas han dado a conocer las indemnizaciones que solicitan para las mujeres ofendidas. De ser condenado, la pregunta es si serán sus padres, es decir, Morten Borg y la princesa heredera de Noruega, quienes terminarán pagando. Si se demostrara que una sola corona ha salido directamente de la asignación que el Estado destina a la casa real, el escándalo volvería a golpear a una monarquía en horas bajas.

  • La mujer de Skaugum solicita 260.000 coronas (23.581 euros).
  • Nora Haukland exige 200.000 coronas (18.000 euros).
  • La mujer de Lofoten pide 400.000 coronas (36.278 euros).
  • La mujer de Oslo demanda 260.000 coronas (23.581 euros).
  • Se emite una cantidad similar para la mujer de Frogner.
Guillermo Álvarez Corrales
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Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

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