Juicio contra Marius: la pena de cárcel que le piden, dinero para las víctimas y las llamativas palabras del fiscal sobre el hijo de Mette-Marit

Marius Borg Høiby en una de las celebraciones por el 18º cumpleaños de su hermana Ingrid Alexandra de Noruega

El juicio contra Marius Borg Høiby camina hacia su final tras siete semanas de sesiones en el Tribunal de Oslo. Durante este tiempo, el acusado ha estado detenido después de que fuera arrestado prácticamente en la víspera del proceso y de que se aceptara una prórroga para que permaneciera bajo custodia hasta que se dictamine si es inocente o culpable.

Poco antes de que el caso quede visto para sentencia, la fiscalía ha dado a conocer que solicita una pena de prisión de siete años y siete meses para el hijo de Mette-Marit de Noruega por 39 a los 40 delitos de los que fue acusado.

Marius Borg Høiby en un acto en Londres Nicky J Sims

Como indica NRK, considera que la cobertura mediática del caso no debería conllevar una reducción de la pena, aunque tampoco un aumento, y el fiscal Henriksbø no ha dudado en contestar al acusado, que en su declaración dijo: "Ya no soy Marius, soy un monstruo".

"Marius Borg Høiby no es un monstruo. Ninguno de nosotros lo es. Todos somos personas con virtudes y defectos. No se le debe juzgar por quién es, sino por lo que ha hecho", destacando además su "falta de respeto por las normas y reglas que nos afectan a todos".

El fiscal Sturla Henriksbø en el juicio contra Marius Borg Høiby en Oslo EFE

La acusación ha añadido que "también hemos visto que opera con normas diferentes para sí mismo y para los demás. Hemos oído hablar de un hombre al que no le preocupa demasiado asegurarse de que a las mujeres les parezca bien que las grabe mientras están desnudas y tienen relaciones sexuales".

"La violación y el abuso en las relaciones íntimas se encuentran entre las situaciones más graves a las que se puede exponer a otras personas, y esto también debe reflejarse en el castigo. La violación puede dejar marcas imborrables y destruir vidas", señaló el fiscal, que pide que la orden de alejamiento y contacto hacia la mujer de Frogner, era que Marius se ha saltado en varias ocasiones, se prolongue dos años más.

Caricatura de Marius Borg Høiby dibujando durante el juicio contra él GTRES

Por su parte, Høiby se mantiene firme y ha negado las violaciones y los cargos más graves. Al escuchar los argumentos de la fiscalía se le ha visto dibujar en una hoja de papel, un gesto muy habitual a lo largo de sesiones. Solo levantó la vista cuando escuchó la pena que solicite para él la acusación.

La fiscalía pide cárcel por la presunta violación cometida por Marius en Skaugum, residencia de la familia del príncipe heredero, en 2018, por la presunta agresión sexual de Lofoten en 2023, por la presunta violación de Oslo en 2024 y por la agresión sexual en un hotel en 2024.

Marius Borg Høiby en una imagen de archivo Nigel Waldron

También considera probado el abuso en relaciones cercanas hacia Noria Haukland, pareja de Marius entre 2022 y 2023. En ese sentido, el fiscal Henriksbø ha señalado que este delito "es grave porque afecta a una relación y a un espacio que debería ser seguro, y las consecuencias cuando este espacio se vuelve inseguro son muy graves para la persona expuesta a ello".

Señala la acusación que el hijo de la princesa heredera quebrantó 1000 veces la orden de alejamiento contra la mujer de Frogner, su pareja hasta agosto de 2024 y con la que empezó todo después de que la maltratara físicamente, la amenazara y destruyera su casa. Marius admitió estos cargos y en su momento emitió un comunicado para pedirle perdón.

Dibujo de Nora Haukland durante el juicio contra su exnovio, Marius Borg Høiby NTB / Alamy Stock Photo

No pueden obviarse los cargos relacionados con las drogas. El acusado reconoció haber transportado 3,5 kilogramos de marihuana desde Lørenskog hasta Tønsberg en julio de 2020.

Lo que negó y sigue negando hasta el final son los cargos de abuso en relaciones cercanas con Nora Haukland y las violaciones, que están entre los cargos más graves que pesan contra él. Él ha declarado que no se acuesta con mujeres que no estén despiertas.

La cantidad económica que demandan las víctimas

Además, los respectivos abogados de las víctimas han dado a conocer las indemnizaciones que solicitan para las mujeres ofendidas. De ser condenado, la pregunta es si serán sus padres, es decir, Morten Borg y la princesa heredera de Noruega, quienes terminarán pagando. Si se demostrara que una sola corona ha salido directamente de la asignación que el Estado destina a la casa real, el escándalo volvería a golpear a una monarquía en horas bajas.