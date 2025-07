Siete (más una) cosas que no sabías de Alexia Putellas 

Alexia, que actualmente está jugando con la Selección Española en La EURO Femenina de la UEFA 2025, ya ha sido nombrada MVP del partido en dos ocasiones, contra Portugal y contra Bélgica, encuentros donde ha marcado un total de 3 goles.

Ahora, tras haber vencido por primera vez en la historia a la selección germana en semifinales, tiene puesta la mirada en la final, que se celebrará este domingo 27 de julio en Basilea, Suiza. Ponemos la mirada en ella, para contar algunas curiosidades sobre la centrocampista española.

1. Alexia es 'la reina'

Con este apodo se la conoce desde hace unos cuantos años, cuando la jugadora y compañera de vestuario por aquel entonces, Jennifer Hermoso, le pusiera una corona en la cabeza tras haber ganado la final de la Copa de la Reina en la temporada 2020/2021 con el F.C. Barcelona.

Luego han sido numerosas las ocasiones donde varias compañeras se ha referido a ella como 'la reina'.

2. La primera mujer en recibir dos Ballon d'Or seguidos

Ha sido la primera jugadora en la historia en recibir el galardón internacional del Balón de Oro dos veces seguidas. Posteriormente, solo su compañera de vestuario Aitana Bonmatí también ha sido reconocida con el mismo galardón en dos temporadas consecutivas.

El extenso palmarés de Alexia, en cuanto premios individuales, incluye a día de hoy:

- 2 Balón de Oro (2021 - 2022)

- 2 FIFA The Best (2021 -2022)

- 2 UEFA Jugadora del Año (2020/21 - 2021/22)

- 1 UEFA Women's Champions League Jugadora de la temporada (2021/22)

- 2 Globe Soccer Women's Player of the Year (2021 - 2022)

Alexia Putellas posa con el trofeo del Balón de Oro David Ramos - UEFA

3. El pelo rosa trae buena suerte

Alexia se tiñó el pelo de rosa por una apuesta con una compañera del Barça. La azulgrana prometió que si ganaban la Champions de la temporada 2022/23 (cuya final fue contra el VfL Wolfsburgo) se pondría el pelo de este color. La futbolista cumplió su palabra y, aunque al principio la idea era solo teñirse las puntas, acabó por colorearse el pelo entero.

De de rosa ganó en 2023 la Copa del Mundo de la FIFA. Alexia no ha sido la única en tener el pelo rosa y ganar una competición con su selección. Ya lo hizo anteriormente Megan Rapinoe, que teñida de rosa ganó el mundial de 2019 con Estados Unidos. Y en los Juegos Olímpicos de París de 2023, la jugadora Trinity Rodman (hija del legendario jugador de la NBA Dennis Rodman) ganaba, también con Estados Unidos, la medalla de oro, como no podía ser de otra manera, con el pelo de rosa.

4. Perdió a su padre a los 18 años

Alexia, nacida el 4 de febrero de 1994 (tiene 31 años) en Mollet del Vallès, perdió a su padre en mayo de 2012 cuando tenía 18 años. A partir de entonces, su madre, Eli, y su hermana más pequeña, Alba, se han convertido en su mejor apoyo en su carrera deportiva.

Su padre era culé y fue quien le metió a Alexia el amor por el fútbol y por los colores del club. Y a pesar de que Alexia ya había jugado en el F.C. Barcelona en sus categorías inferiores, fue solo unas semanas después del fallecimiento de su padre cuando fichó por primer equipo del Barça.

5. Tiene la Creu de Sant Jordi

La jugadora del Barça recibió en 2021 por parte de la Generalitat una de las distinciones más prestigiosas de Cataluña: La Creu de Sant Jordi. Así se convirtió en la primera jugadora de fútbol en tenerla y fue reconocida “por su ejemplaridad como representante del deporte femenino de primer orden”.

6. El Barça es Alexia y Alexia es el Barça, pero...

Ahora mismo cuesta vestir a Alexia con otra camiseta que no sea la del Barcelona, pero sus inicios no fueron blaugranas.

Putellas comenzó a jugar en un equipo de fútbol a los 7 años cuando ingresó en el Sabadell, que en aquel entonces era de los pocos clubes que contaba con equipos femeninos. Fue a través de los campus de Nike cuando el Barça se interesó por ella y acabó jugando en sus categorías interiores.

Pero no pudo debutar en primera división con su club de corazón, como ella misma explicaba en una entrevista a El País: "Pasó una situación para tener que salir, pero me siento muy de allí. Era infantil y jugaba con los cadetes. Hubo una reestructuración y por edad no podía jugar. Fui al Espanyol. Estuve allí cuatro años. Luego me fui al Levante un año, hasta que fiché por el Barça". Por lo tanto, empezó su andadura profesional en el fútbol con el Espanyol.

7. Un primer sueldo de 100 euros

En el Real Club Deportivo Espanyol recibió su primer sueldo. "Creo que mi primer sueldo fueron 100 euros en el Espanyol", decía para una entrevista en el Diario As.

Una cantidad que, afortunadamente, hoy se aleja del salario mínimo que se estableció en el convenio colectivo del fútbol femenino en España, fijado en 23.500 euros anuales. "Mi padre me llevaba siempre a entrenar, todos los días, y recuerdo que se lo daba a mi padre para pagar la gasolina".

8. Tiene un premio de El HuffPost

Y por último, pero no menos importante, Alexia Putellas es la primera y única mujer en tener un premio de El HuffPost a la Mujer Más Influyente del Deporte.