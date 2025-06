Silvia Alonso, tajante ante que se refieran a ella como 'la novia de': "Si lo sigues haciendo en 2025 ya es adrede"

Saltó a la fama con Tierra de lobos: la película y títulos como Musarañas, Buscando el norte, Instinto o Noche de chicas le han ido consagrando una carrera y la fama que goza a día de hoy. Prácticamente a proyecto por año, mínimo, desde hace un tiempo, este 2025 estrena Ladrones: La tiara de santa Águeda.

Precisamente con motivo de la promoción de esta serie, que ya está disponible en Disney+, ha atendido a SModa. Durante la conversación ha hablado de cómo ha sido volver a trabajar con Álex González, salud mental y qué opina de que la prensa se refiera a ella como "la novia de", por su relación con el presentador y cómico David Broncano.

"Entiendo que poner Broncano en un titular genera clickbait y por eso hacen carambolas para meterle en todas partes", sentencia la artista. Ahora bien, ella distingue en que se refieran a ella de esta manera las personas de a pie y los medios de comunicación.

"Si la gente de la calle me conoce por ser novia de una de las personas más famosas del país, lo comprendo, pero que lo haga la prensa sí me molesta", sostiene Alonso. Y apostilla: "Si lo sigues haciendo en 2025 ya es adrede". "Los medios que ponen el titular de ‘novia de’ se retratan más a ellos que a mí", concluye.

Además de este aspecto, durante la conversación ha tratado diversos temas, como su propósito de entrenar y hacer ejercicio ahora para "estar fuerte y ágil con 82 años", o el truco que sigue cuando sabe que va a rodar en una isla. "Me curo en salud y me pongo morena antes para no tener que pasarme el rodaje debajo de una sombrilla", revela.