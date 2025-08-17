Stephen King resume en seis palabras tremendas su opinión sobre la reunión entre Trump y Putin 

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El rey del terror ha sido contundente.

El escritor Stephen KingJohn Lamparski

El escritor Stephen King suele ser muy activo en la red social X y cada dos por tres suele aprovechar un hueco en su agenda para dar su opinión libremente sobre algunas de las decisiones, medidas o los comentarios que ha hecho el presidente de EEUU, Donald Trump. 

En uno de los últimos mensajes del rey del terror en la plataforma de Elon Musk, el prestigioso autor ha querido dejar claro lo que piensa tras la cumbre entre el mandatario norteamericano y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Anchorage (Alaska). 

Stephen King sólo ha necesitado seis palabras para decir lo que piensa de todo lo que ha dado de sí la cumbre entre ambos dirigentes. "Putin tomó a Trump como un tonto", ha señalado, en un tuit que suma más de 36.000 me gusta.

En un segundo mensaje, el escritor ha lanzado una pregunta de lo más seria sobre el papel institucional de Trump. "¿Se puede confiar en un presidente que no sabe ortografía, tiene serios problemas de gramática y escribe mayúsculas al azar?", ha cuestionado.

"Creo que no. Un presidente que no sabe escribir no puede pensar. Gracias por su atención a este asunto", ha explicado, en una publicación que ya supera los 37.000 me gusta.

Sergio Coto es redactor en El HuffPost. Nació en Madrid, en 1995, y estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Antes de llegar a El HuffPost, trabajó como redactor en '20 Minutos', 'El Mundo', 'La Sexta', 'Bankinter' y 'El Plural'. Puedes contactar con él en sergio.coto@huffpost.es