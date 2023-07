Taylor Swift acumula 32 multas por no limpiar la acera de su casa

Taylor Swift está arrasando en Estados Unidos con su gira The Eras Tour que llegará a Madrid en mayo de 2024, pero todo son buenas noticias a su alrededor. La cantante ha recibido según el New York Post un total de 32 multas por no limpiar la acera frente a su edificio en TriBeca, una de las zonas más caras de Nueva York.

Según explica el periódico, la suma de las sanciones impuestas por el Departamento de Saneamiento de Nueva York superaría los 3.000 dólares. Al parecer, la cantante habría intentado junto a su equipo de abogados que le retiraran estas denuncias pero solo ha recuperado 200 dólares.

El New York Post explica que en la acera se han encontrado "periódicos, botellas, cajas, servilletas, envoltorios y muchos cigarros y cenizas" y corresponde a Swift mantenerla limpia.

"No le importa dejar la basura fuera. Parece que está más centrada en la gira multimillonaria que va a dejar arruinada a todas sus fans", denunció uno de los vecinos de la zona al periódico estadounidense.