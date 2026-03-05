Solo dos países europeos tienen misiles balísticos de largo alcance: el resto no puede golpear a más de 300 kilómetros de distancia

La escalada del conflicto en Oriente Medio tras los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel de forma conjunta y sorpresiva ha llevado a que muchos se pregunten cuáles son las capacidades militares de los países de la Unión Europea (UE), así como a cuestionarse cuáles de ellos cuentan con misiles balísticos en sus arsenales.

Pues bien, tan solo dos países europeos tienen misiles balísticos de largo alcance: Francia y Grecia. En el primer caso, por ejemplo, cuentan con los M51, los cuales se encuentran fabricados por el Grupo Ariane, mientras que en el de Grecia (uno de los países de la UE más cercanos a Irán) disponen de los misiles balísticos tácticos tácticos tierra-tierra MGM de corto alcance (400 kilómetros).

También cuentan con ellos en Londres, los Trident D5 de fabricación estadounidenses, los cuales conforman parte de su programa nuclear y cuentan con un alcance efectivo de hasta 11.000 kilómetros.

Cabe destacar que, junto con estos países, Alemania también está en la búsqueda de la adquisición de un misil balístico terrestre, según la empresa Ariane Group. "La gente está tratando de comprender qué está en juego con los sistemas balísticos", señaló Vicent Pery. También están interesados en ampliar su arsenal en Francia.

Junto con Francia y Grecia, hay otros siete países que se sabe que cuentan con misiles balísticos intercontinentales (Inter-Continental Ballistic Missile): Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, Reino Unido, Israel e India.

La primera potencia que desarrolló y lanzó un misil de esta categoría fue la Unión Soviética en 1957 (concretamente el R-7 de Semyorka), según recoge la CNN. Después le tocó el turno a Estados Unidos, en el año 1959.

¿Puede un misil iraní alcanzar España?

Respecto a la pregunta de si podrían los misiles iraníes alcanzar nuestro país tras la última escalada, la respuesta es no. Al menos, con el arsenal que actualmente conocemos de Irán, cuyo alcance máximo ronda los 2.000 kilómetros (lo que no llega a los 3.500 kilómetros que separan el territorio iraní de la península ibérica).