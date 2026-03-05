El Frente Polisario pide "coherencia" a Pedro Sánchez al reclamar respeto al derecho internacional en Irán: "Es lo que pedimos para el Sáhara Occidental"

El llamamiento de Pedro Sánchez a respetar el derecho internacional contra el ataque de EEUU a Irán sigue generando reacciones. A las iras de Donald Trump le dio respuesta una ola de solidaridad internacional con España... pero también se multiplican los reproches. Uno de ellos ha llegado del Frente Polisario, que exige a Sánchez "coherencia" en lo que reclama sobre Irán con lo que defiende para el Sáhara.

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha defendido que ese mismo derecho internacional para por permitir a los saharauis decidir su futuro en un referéndum. Lo ha señalado este jueves en un acto conmemorativo del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, desde donde ha querido reconocer el esfuerzo del Ejecutivo español para que se respete la ley en la ofensiva estadounidense-israelí contra el régimen de Teherán

"Eso es lo mismo que pedimos para el Sáhara Occidental. Nosotros, como pueblo saharaui, como Frente Polisario, llevamos 50 años defendiendo el derecho internacional y creo que, hoy en día, el derecho internacional está en serio riesgo", ha señalado Arabi, en referencia al expansionismo de Marruecos.

Para el delegado del Polisario, esto aplica a "los países que defienden el derecho internacional", entre los que se sitúa España como avanzadilla. "Tienen que ser coherentes también en esa defensa del derecho internacional en cuanto al Sáhara Occidental se refiere", apunta en unas declaraciones recogidas por EFE.

Ese derecho, apunta Arabi, pasaría por que "dejen al pueblo saharaui elegir entre la independencia y las otras opciones, que pueden ser no solo la autonomía, sino también la integración en Marruecos o cualquier otra que se considere válida para culminar este proceso de descolonización".

El plan de Marruecos (y de EEUU y de España...) a debate

Sobre el horizonte presente y futuro del Sáhara, el delegado del Polisario en España ha admitido que se están celebrando reuniones multilaterales patrocinadas por el Gobierno de EEUU. Sin embargo, ha frenado su relevancia, pues las considera citas "de exploración, no de negociación como tal".

Hace casi medio año, Naciones Unidas dio su visto bueno al plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara, olvidando una posible autodeterminación. Esta postura, defendida por el régimen de Mohamed VI también la apoyan EEUU y especialmente España, tras el sorprendente cambio de criterio del Gobierno de Pedro Sánchez en 2022.

Tres años y medio después, y tras un incesante ruido mediático por los apoyos recabados por Marruecos, la ONU consideró esta posibilidad la "única" opción realista para el territorio saharaui.

En el pleno del Consejo de Seguridad, se defendió que la autonomía bajo soberanía de Marruecos sería "la solución más viable" para alcanzar un acuerdo "justo, duradero y mutuamente aceptable" tras medio siglo largo de reivindicaciones territoriales y enfrentamientos.

Al respecto, el Polisario se agarra al mencionado derecho internacional. "Evidentemente, la postura de EEUU como gobierno es claramente la de apoyar la propuesta de autonomía como mejor solución, pero el derecho internacional otorga la posibilidad de la independencia y en esto están las reuniones que se están desarrollando en estos momentos para intentar acercar a las partes, Marruecos y el Frente Polisario, a una solución mutuamente aceptable".

Como añade EFE, el miembro del Frente Polisario ha recalcado que su organización aspira a la independencia total y no va a negociar "nada" que no respete su derecho a la autodeterminación. Por ello, la solución a adoptar para el Sahara "la tiene que elegir única y exclusivamente el pueblo saharaui".