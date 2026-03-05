Robots humanoides 'amigos' de Felipe VI, teléfonos modulares y coches de ciencia ficción: las locuras del MWC 2026

El Mobile World Congress (MWC) 2026 ha vuelto a demostrar que la imaginación no tiene límites. Muchas de las grandes marcas tecnológicas y operadoras del paradigma internacional se han concentrado durante cuatro días en el Fira de Barcelona para dar a conocer sus grandes proyectos.

En el evento tecnológico más importante del mundo, se han vuelto a escuchar dos palabras por encima del resto: inteligencia artificial. Pero ojo, porque no, no es de lo que te vengo a hablar hoy. Aunque, por supuesto, algo habrá que mencionarla.

Para un servidor ha sido la primera ocasión en la que he recorrido de punta a punta sus 8 pabellones, con proyectos que tienen muy buena pinta, pero con otros consolidados y lanzados al mercado que también suponen una revolución.

Después de tres días observando en qué punto se encuentra la tecnología mundial, también hace falta hablar de los conceptos y las creaciones más locas que han impulsado muchas marcas.

El robot humanoide 'amigo' de Felipe VI

Con el permiso de la IA, los grandes protagonistas han sido los robots humanoides. Después del espectáculo que se vio en televisión en China, en la Gala anual del Festival de Primavera del China Media Group, con una coreografía natural de robots, el MWC 2026 ha sido el siguiente escenario para ellos.

Varias han sido las compañías que han sacado a la luz sus creaciones. Muchas de ellas, siguen siendo conceptos. Es el ejemplo de los desarrollados por Agibot, que bailan, pero también que trabajan como camareros.

En el MWC 2026 hemos visto pandas robóticos, robots pequeños con cámaras integradas para cuidar a nuestras mascotas, como Luna, de Honor. Pero el gran protagonista ha sido, sin duda, el de la misma compañía china.

Lo dio a conocer, por todo lo alto, en su keynote del pasado domingo, pero durante todo el evento ha mostrado sus cualidades frente a las miles de personas que han pasado por el stand de la marca.

El robot humanoide de Honor. Sergio Coto / El HuffPost

Uno de los que no se perdió la ocasión fue el rey Felipe VI. El monarca español visitó el stand de Honor por segundo año consecutivo para conocer de cerca las propuestas tecnológicas y saludar al robot humanoide.

La mano robótica que te gana al 'piedra, papel o tijera'

En ese mismo stand, el de Honor, se encontraba una mano robótica que también ha llamado la atención. En mi caso, todavía no sabía de qué se trataba y cuando se me recomendó jugar al piedra, papel o tijera, me di cuenta.

Es una mano robótica a la que es imposible ganar. Imbatible. Da igual qué jugada hagas, gracias a sus sensores es capaz de adivinar el movimiento antes de que lo enseñes. Lo hace de forma muy rápida y sorprendente.

Viajar a la Sagrada Familia desde el Mobile

Cerca del stand de Honor estaba el de Samsung. Como si de una galaxia se tratara, es uno de los más bonitos que he visitado en todo el Mobile. En él, había algunos productos bastante curiosos que no parecen que vayan a llegar a España.

Es el caso del Samsung Galaxy Z TriFold, una obra de ingeniería, que sigue siendo muy fino y potente. Pero hay algo más que me ha dejado con la boca abierta, sus nuevas gafas de realidad virtual.

Samsung ha llevado sus nuevas Galaxy XR al Mobile World Congress y han sido todo un éxito. He podido probarlas, viajando hasta la Sagrada Familia de Barcelona y la primera toma de contacto ha sido muy positiva. Para usarlas y viajar con ellas, sólo hacía falta usar las manos. Me ha servido para empezar a contar las horas para que lleguen a España.

Un joven probando las nuevas Galaxy XR. Sergio Coto / El HuffPost

Portátiles con pantallas plegables

Pasamos de gafas portátiles a otras realidades ampliadas. Aunque estas tienen poco de virtuales. El MWC también ha sido escenario de la apuesta de varias marcas en innovación en ordenadores portátiles plegables.

Ejemplo de ello es el Huawei MateBook Fold Ultimate Design. En su posición normal, parece un ordenador más. Pero podemos quitar sin problema su teclado, que es magnético.

Una vez lo retiramos, la parte inferior se convierte en otra pantalla táctil que, si queremos, podemos usarla como teclado. Pero no termina ahí, ya que si giramos todo el ordenador lo transformamos en una pantalla de gran tamaño que se puede usar con el teclado, de forma inalámbrica.

No ha sido la única compañía que ha traído una innovación parecida. Lenovo también ha mostrado un concepto de ordenador enrollable. Con un nombre con muy buen rollo, todo sea dicho.

Se trata de la ThinkPad Rollable XD Concept, un ordenador de Lenovo con pantalla enrollable, que se puede ampliar para mejorar nuestra productividad. Si usamos muchos programas y no queremos tener un segundo monitor, puede ser una opción muy cómoda.

La ThinkPad Rollable XD Concept de Lenovo. Sergio Coto / El HuffPost

Móviles modulares

Nos vamos de stand y otro de los que ha llamado mucho la atención es el de TECNO Mobile. Además de por sus ordenadores portátiles o por sus teléfonos móviles conceptuales que imitan al iPhone 17 Pro, ha habido algo más que muchos han querido ver y probar.

Se trata de un concepto de móvil modular de la marca. El móvil, como tal, es ultradelgado y gracias a una serie de imanes, puede construirse con baterías, micrófonos, cámaras e incluso un teleobjetivo externo. Lo he puesto a prueba y aunque le costaba en tema zoom, me ha parecido una idea rompedora.

Hasta un 'Batmóvil'

Otro de los grandes protagonistas de todo el Mobile ha sido el coche conceptual que Xiaomi se ha llevado a su stand. Se trata del vanguardista Xiaomi Vision GT, que ha acompañado al SU7 Ultra.

El Xiaomi Vision Gran Turismo es un prototipo de hypercar eléctrico. Creado para la legendaria franquicia Gran Turismo tras la invitación del creador de la serie, Kazunori Yamauchi, es un concepto que muestra el camino que la firma china quiere recorrer en el automovilismo.

Entre sus características, apuestan por una cabina en forma de lágrima del coche, sus canales aerodinámicos esculpidos, el sistema Active Wake Control y su icónica luz trasera en forma de halo.

El Xiaomi Vision GT en el MWC 2026. VCG via Getty Images

Prehistoria en pleno 2026

Para terminar este artículo, llama la atención que, dentro de las innovaciones tecnológicas y robóticas, se sigan volviendo a los dinosaurios. Alguna que otra compañía ha mostrado sus avances en el sector.

Es el caso de una de las que ha presentado tres robots. Uno pequeño, que me recuerda mucho a Wall-E, otro de un panda que bien podría ser astronauta o robot. Pero el protagonista ha sido un dinosaurio, que intentaba causar el terror en el pabellón en el que se encontraba.

Veremos si de ahí no sale alguna idea para la próxima de Jurassic Park. Pero el Mobile ha vuelto a demostrar que, a ideas, conceptos e imaginación, ni la IA es capaz de sustituir al humano.