"Si no te gusta, no vengas": las polémicas condiciones de Anitta para su cumpleaños

Anitta, la cantante brasileña del momento, cumple 30 años el próximo 30 de marzo. Esta cita tan importante requiere una celebración a la altura y, por eso, la próxima actriz de Élite ha decidido imponer una serie de condiciones a los invitados a su gran fiesta, que se celebrará en la noche de este viernes en Sao Paulo.

A través de su Instagram, Anitta ha detallado uno por uno los requisitos que deben cumplir las personas que vayan a acudir a la celebración recordando que "si no te gusta, no vengas". El primero es muy claro: "No traer +1". La cantante explica que no quiere celebrar su cumpleaños rodeada de personas a las que no conoce. Por eso aclara que "te invité a ti, no a tus amigos" y concluye con una demoledora declaración: "Si no sabes caminar solo, puedes quedarte en casa".

La segunda condición es no hacer fotos ni vídeos durante la celebración. Anitta explica que las personas que acudan lo hagan por diversión y no para publicar lo que allí ocurra en internet. Para hacer eso les invita a acudir a fiestas de otras personas, pero no a la suya. Y la última de sus condiciones tiene que ver con el resto de invitados al cumpleaños: "No bromees con los famosos y no molestes a la gente hablándoles sin parar".

Anitta publicou as regras da sua festa de aniversário: pic.twitter.com/fpuuwqmoQq — Anitta Crave | Fan Account (@AnittaCrave) March 21, 2023

Tras publicar su polémica lista de requisitos, Anitta contó a sus seguidores de Instagram que recibió un aluvión de llamadas de sus invitados preguntando si podían llevar a sus parejas a la fiesta. Aprovechando sus stories ella les respondió diciendo que "si alguien no puede venir solo, que contrate un terapeuta".

Y con respecto a la segunda regla, la más importante para ella por lo que parece, confirmó a sus followers que si a alguien se le pasaba por la cabeza la idea de sacar su móvil del bolso para hacer alguna foto o vídeo, llamaría a seguridad para que se lo llevasen de allí.