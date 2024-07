Karol G enloquece a sus fans en Youtube y en el último concierto de su gira en Madrid

Karol G ha terminado su gira europea con un baño de multitudes en Madrid, una euforia que comenzó el sábado por la noche y que la colombiana ha cerrado este martes con una declaración de intenciones: "va a ser la noche más chimba de mi vida", dijo la cantante al comienzo del concierto. "Que no acabe nunca", deseaba nada más comenzar la última de sus citas en el Bernabéu que, tras las sorprendente reaparición de Amaia Montero, se ha quedado con las ganas de confirmar el rumor que había corrido como la pólvora durante toda la tarde por Madrid: Shakira iba a compartir escenario con ella. De hecho, Karol G abrió el concierto con TQG, el tema que comparte con la de Barranquillas en su último disco, Mañana será bonito. Tampoco hubo más invitados

Con la emoción de la última noche en el rostro, 'La Bichota' comenzó el concierto con un cambio de 'look' durante sus primeras canciones, donde apareció como una sirena ante sus miles de admiradores con el cabello azul, para varias canciones después, pasar a lucir su melena de fuego, roja. Sin embargo, no decepcionó y con un espectacular vestido de cuello halter y capa blanca ribeteada en plumas, recuperó su pelo rosa.

Pero, esta noche, la expectación no estaba solo en el Bernabéu, a uno y otro lado del Atlántico, el canal de Youtube de la colombiana echaba humo. Los fans de la cantante contaban las horas para ver este último concierto gratis. A las 12 de la noche hora española y a las 17 hora de Colombia comenzó a retransmitirse el concierto, con más de 500.000 usuarios que subían segundo a segundo y que media hora después del inicio ya se acercaban a los 800.000.

Con Mañana Será Bonito Europe Summer Tour, Karol G ha conseguido la hazaña de llenar el estadio Santiago Bernabéu cuatro noches seguidas, con 240.000 seguidores que han coreado sin parar cada una de sus letras. Según ha comunicado la promotora Live Nation, La Bichota es la artista que más entradas ha vendido en España, donde ha superado a la banda Coldplay, que actuó cuatro noches en 2023 en el Estadio Olímpico de Barcelona.

En el Santiago Bernabéu es la primera artista que ha colgado el cartel de 'no hay entradas' durante cuatro noches; ha vendido 240.000 y más de 400.000 en la gira europea donde en todos su destinos, Suiza, Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Portugal o Bélgica.

La primera y última noche han sido de protagonismo absoluto de Karol G, pero han sido sonadas las apariciones de la cantante Amaia Montero, durante su segundo concierto, alejada de la música desde hace varios años, por una depresión. La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh comentó tras cantar el famoso Rosas: "No ha podido ser más bonito. Este momento lo voy a guardar en mi corazón y en mi alma para toda la vida". Un día después en sus redes sociales agradeció a Karol G su apoyo: "Gracias siempre @karolg eres inmensa y un ángel que ha llegado para quedarse en mi vida".

En su tercer concierto una sugerente Bad Gyal entonó junto a 'La Bichota',Kármika, un dúo lleno de ritmo y complicidad. Compañeros como el cantante Sebastián Yatra, Aitana, David Bisbal; actrices como Ester Expósito o María Pedraza y el exjugador del Real Madrid Sergio Ramos han sido algunos de los rostros conocidos que se han acercado en estos cuatro días a aplaudir a la de Medellín.

La gira europea Karol G comenzó el 8 junio en Zúrich (Suiza). Desde que en 2017 sacó su primer álbum, 'Unstoppable', Carolina Giraldo (Medellín, 1991) ha construido una carrera, en la que como si del flautista de Hamelin se tratara, ha conseguido una avalancha de aliadas con unas canciones con las que las mujeres se sienten empoderadas, no en vano ha sido distinguida con el Woman Of The Year 2024 por la revista especializada Billboard.

También se enorgullece de acumular seguidores entre el movimiento LGTBI al que manifiesta su apoyo, como ya hizo con su participación con carroza propia el Día del Orgullo. El 20 de septiembre en el festival Rock in Río de Río de Janeiro (Brasil) clausurará con un concierto la gira que la ha llevado de un lado a otro del mundo durante un año, un festival en el que también estarán presentes Katy Perry y Ed Sheeran entre otros.