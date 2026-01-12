Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las explicaciones de Samantha Vallejo-Nágera sobre su salida de 'MasterChef': va a poner sabor a la vida fuera del programa
Las explicaciones de Samantha Vallejo-Nágera sobre su salida de 'MasterChef': va a poner sabor a la vida fuera del programa

La empresaria, jurado de 'MasterChef' desde 2013, dice adiós al programa para emprender nuevos proyectos.

Guillermo Álvarez Corrales
La cocinera Samantha Vallejo-Nágera.GETTY

Masterchef volverá con su edición número 14, pero lo hará sin Samantha Vallejo-Nágera. La empresaria, que había ejercido como jurado del programa desde el principio junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, abandona el formato para centrarse en otros proyectos.

Tras conocerse la noticia, la propia Samantha ha emitido un comunicado en el que aclara su salida y afirma que cierra una etapa muy bonita, pero que tiene muchos proyectos. Además, le vamos a seguir viendo en televisión porque participa en DecoMasters, un programa de decoración e interiorismo, junto a su hermano Colate.

Colate y Samantha Vallejo-Nágera en la presentación del programa 'DecoMasters'
  Colate y Samantha Vallejo-Nágera en la presentación del programa 'DecoMasters'.Sergio R Moreno

"Después de 13 años como jurado de MasterChef, solo tengo buenas palabras para el programa. Tanto de agradecimiento, como de cariño por cada una de las personas que han pasado durante tantos años por él", comenzó Vallejo-Nágera en su texto.

"He aprendido, disfrutado y, sobre todo, me he reído muchísimo, ha sido toda una experiencia que me llevo conmigo para siempre de la que solo guardo grandes recuerdos. Pero ha llegado el momento de poner fin a esta etapa y emprender nuevos retos", añade.

  Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, jueces de 'MasterChef'.GTRES

"Comienzo el año con nuevas iniciativas tanto en televisión, como en proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle. Sigo, como no podía ser de otra forma, con mis negocios, de los que vienen muchas novedades. Nos volvemos a ver muy pronto, ¡estad atentos!", finaliza la empresaria.

Vinculada a MasterChef desde 2013, ha formado parte de todas las versiones del formato y se convirtió en una pieza clave junto al resto del jurado. Ahora seguirá poniéndole sabor a la vida, su frase estrella en MasterChef, desde otros programas y sus negocios hosteleros.

Sale una y entra otra

Ahora el formato de TVE empieza una nueva etapa sin ella, pero su salida no quiere decir que el trío de jurado se quede en pareja, porque se ha anunciado que la sustituta de Samantha Vallejo-Nágera es Marta Sanahuja, conocida en redes como Delicious Martha.

Se trata de una reconocida creadora de contenido con la que se busca conectar con un público más joven y digital que pueda atraer a más espectadores. El fichaje ya se ha anunciado y ella está encantada, tal y como hizo saber en Instagram, donde compartió dos imágenes con el uniforme de las cocinas más famosas de la tele y expresó su felicidad por esta oportunidad.

